Inhalt Öffnen Schließen 01 Er sitzt perfekt, aber er passt mir nicht 02 Wenn die Welt ganz klein wird Auf einer Seite lesen

Ein Anzug macht aus einem Jungen einen Mann. Unser Autor ließ sich einen schneidern, denn er wollte erwachsen sein. Doch dann holte er ihn monatelang nicht ab. Warum?

Zahnseide benutzen, einen fetten Fernseher kaufen, keine Fotos von Freunden mehr an den Wänden haben. In dieser Reihe berichten wir von den Dingen, an denen wir erkennen, dass wir erwachsen sind. Und was das eigentlich bedeutet.

Ich lüge, als ich ihn abhole. Seit sechs Monaten hängt mein geschneiderter Anzug im Laden des Schneiders am Haken, bestellt und nicht abgeholt. "Entschuldigen Sie, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe", schreibe ich per SMS an den Schneider. "Ich war lange im Ausland. Könnte ich den Anzug morgen abholen?" Ich war im Ausland, das stimmt. Aber nicht sechs Monate, sondern eine Woche. Er antwortet kurz darauf: "Klar." Er werde alles vorbereiten.

Der Anzug macht erwachsen, das ist sein Versprechen

Ein Anzug macht einen Jungen zum Mann. Man streift sich die Hose über, schließt den Gürtel, zieht das Sakko an, bindet die Krawatte und ist erwachsen. Das ist sein Versprechen.

Mit 14 trug ich meinen ersten, zur Konfirmation. Ich war pummelig und klein und gefühlt war alles an dem Anzug zu lang: die Ärmel hingen bis zu den Fingerknöcheln, das Sakko fast bis zum Knie. Die Hosenfalten stapelten sich auf den quietschenden Lederschuhen. Auf dem Foto lächle ich gequält. Eigentlich ist die Konfirmation ein Übergang ins Erwachsensein, aber der Anzug passte mir so schlecht wie der Rest meines pubertierenden Körpers. Ich war froh, als ich wieder ein T-Shirt anhatte.

Meinen zweiten trug ich zum Abiball. Ich hatte ihn im Outlet gekauft. Ich war inzwischen schmal und groß geworden. Er lag eng an, ich fühlte mich schick. Doch mir fiel nichts Besseres ein, als zu diesem schwarzen Anzug eine grellgrüne Krawatte mit weißen Punkten zu tragen.



Beim Abiball waren wir beseelt vom Gefühl, dass die Schule für immer aus ist. "Ihr seid jetzt erwachsen", sagte unsere Schulleiterin bei ihrer Abschlussrede. Tatsächlich sahen wir erwachsen aus in unseren Kostümen und Anzügen, holten höflich Zeugnis und Blumen auf der Bühne ab. Aber danach horteten wir die Weinflaschen, bevor die Alkoholflat des Restaurants auslief, tanzten und sangen die ganze Nacht zu Arctic Monkeys und Kraftklub, bis das Hemd durchsichtig war vom Schweiß.



Danach brachte ich meinen Anzug in die Reinigung und hing ihn in den Schrank. Denn im ersten Semester trägt man zwar Hemden, aber ungebügelt und mit Ärmeln hochgekrempelt. Sakkos trugen mit Anfang 20 nur die BWLer, die schon Erwachsensein spielten. Ich rauchte Selbstgedrehte und baute mir ein Hochbett. Ich vergaß, Klopapier zu kaufen, und lernte, dass man nicht nur Unterhosen waschen kann, sondern auch Duschmatten. Meinen Anzug holte ich zu Beerdigungen aus dem Schrank.



Der dritte sollte passen. Ich wollte nicht angezogen aussehen, sondern gut

Vergangenen Sommer bestellte ich den dritten Anzug meines Lebens. Er war der erste, der zählen sollte. Ich war 27. Mein Studium war vorbei, ich seit zwei Jahren im Job. Ich wollte ein Mann sein, der seine Hemden bügelt und immer Kaffee und Klopapier dahat. Ein Mann, der keine Freundin hat, sondern eine Frau. Einer, der ihr morgens Kaffee ans Bett bringt und Suppe, wenn sie krank ist. Ein Mann mit einem Anzug, der nicht okay oder irgendwie passt, sondern perfekt. In dem ich nicht angezogen aussehe, sondern gut. Deshalb sollte er geschneidert sein. Das ist jetzt fast ein Jahr her.

Im Laden macht sich der Besitzer ein bisschen lustig, dass ich so lange nicht da war. Das seien seine liebsten Kunden, die bezahlen und nicht abholen, sagt er. Ich hebe entschuldigend die Hände und versuche, meiner Lüge auszuweichen, doch er fragt nach, was ich gemacht hätte. Ich sage: Ich war im Ausland zum Arbeiten. Er fragt, was ich mache. Ah, Journalist! Wo waren Sie denn? Frankreich, sage ich.

Mein dritter ist geschneidert für ein anderes Leben

Der Schneider holt den Anzug vom Ständer. Er ist königsblau, die fein gewobene Wolle italienisch, die Hose etwas höher geschnitten, das Hemd strahlt wie ein Frühlingstag. Er war teuer. Nur tragen will ich ihn nicht.

Als ich ihn beauftragte, vergangenen Sommer, stand ich euphorisch beim Schneider.

Ich hatte meine Freundin ein Jahr zuvor verlassen. Wir waren zusammengekommen, als wir Anfang 20 waren. Ich studierte in Südfrankreich, aber jeden Monat besuchten wir uns, teilten uns ihr WG-Zimmer in Deutschland oder meine winzige Einzimmerwohnung. Wir fuhren in den Urlaub und blieben zusammen, als sie zum Master wegging, schliefen Arm in Arm auf ihrer 90-Zentimeter-Matratze.



Schließlich waren wir beide zurück in derselben Stadt und entschieden: Wir wollen zusammenziehen. Erst war ich euphorisch. Doch dann kamen die Zweifel. Ich dachte: War es das jetzt? Bin ich nicht zu jung für Wohnungen, die ein Zimmer mehr haben als Bewohner? Will ich nicht noch mehr erleben? Noch mal alleine sein?

Ich machte Schluss.