Warum macht man im Ausland Witze über Länderklischees, obwohl sie zu Hause keine Rolle spielen? Eine Psychologin erklärt, wann Stereotype wichtig werden.

Plötzlich unterhält man sich darüber, was "typisch deutsch" ist, macht Witze über extrovertierte Italiener und aufgetakelte Britinnen. Und dann wartet man auch noch an roten Fußgängerampeln, während alle anderen über die Straße gehen. Wer im Studium oder für ein Praktikum ins Ausland zieht, stellt häufig fest, wie nationale Stereotype auf einmal wieder präsent werden. Obwohl man sich für weltoffen hält, strukturieren sie das eigene Denken und Verhalten. Woran liegt das?



Juliane Degner ist Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Hamburg. Sie forscht zu den Schubladen in unseren Köpfen, zu Stereotypen und Vorurteilen. Dass wir uns von denen ganz befreien können, glaubt sie nicht. Aber wir können lernen, damit umzugehen.

ZEIT Campus ONLINE: Frau Degner, während meines Auslandssemesters in Italien traf mich an einer Straßenkreuzung eine Erkenntnis: Seit ich in Turin lebte, wartete ich an jeder roten Ampel und kam stets pünktlich. Eigentlich bin ich für meine Unpünktlichkeit bekannt und auch schon mal bei Rot über die Straße gegangen. Was war mit mir passiert?

Juliane Degner: Daheim bemerkt man die Normen und Werte der eigenen Kultur meist gar nicht. Man bemerkt Dinge dann, wenn sie anders sind: Anderes macht uns unsicher. In einem Auslandssemester kommen viele kleine Verunsicherungen auf einmal und bei Verunsicherung orientieren wir uns üblicherweise an Bekanntem. Wir besinnen uns stärker auf unsere kulturellen Normen und Werte. Das hilft uns, uns selbst dessen zu versichern, wer wir sind – man spricht von Selbststereotypisierung. Zugleich beweisen wir damit unsere Einzigartigkeit: Wenn ich in Hamburg an einer roten Ampel stehen bleibe, ist das nichts Besonderes, aber in Italien ist es vielleicht eher ungewöhnlich.

ZEIT Campus ONLINE: Ich bin im Ausland also mit einem Mal deutscher geworden?

Degner: Möglich, wobei ich vermute, dass das hauptsächlich eine Bewusstseinsfrage war. Viele junge Menschen wachsen mit dem Selbstverständnis auf, gar nicht typisch deutsch zu sein. Meinen Studierenden erkläre ich immer: Dass ich Berlinerin bin, habe ich begriffen, als ich nach Thüringen gezogen bin. Dass ich Deutsche bin, habe ich begriffen, als ich nach Frankreich gezogen bin. Und dass ich Europäerin bin, habe ich begriffen, als ich in Afrika gelebt habe. Erst das Andere zeigt mir, dass vieles, was für mich normal und selbstverständlich ist, vielleicht nur für meine eigene Gruppe gilt – und dass ich mich doch in einer Weise verhalte, die typisch für diese Gruppe ist.

ZEIT Campus ONLINE: Viele meiner Freunde und ich halten uns tatsächlich eher für postnationale Europäer. Belügen wir uns selbst?

Degner: Dieses Selbstverständnis hat viel damit zu tun, dass man kulturelle Diversität wertschätzen möchte. Das ist ein hoher Wert. Allerdings ist es widersprüchlich, einerseits kulturelle Diversität zu feiern und andererseits so zu tun, als habe man selbst gar keine bestimmte Kultur und gehöre nur einer übergeordneten Gruppe an. Man kann sich nicht einfach entscheiden, nur Weltbürgerin zu sein. Und sich für besonders tolerant zu halten, kann auch gefährlich werden.

ZEIT Campus ONLINE: Warum das?

Degner: Im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass man auftretende interkulturelle Probleme immer auf die anderen schiebt – denn man selbst ist ja toleranter Weltbürger. Menschen aus anderen Kulturen, die ein anderes Verständnis von Pünktlichkeit haben, stempelt man dann vielleicht als grundsätzlich unzuverlässig ab, anstatt zu überlegen, ob man selbst einfach eine bestimmte, eher deutsche Haltung zu Pünktlichkeit hat. So kommt es auch dazu, dass Menschen, die von Rassismus oder Sexismus berichten, Glaubwürdigkeit genommen wird: Wer sich für besonders tolerant hält, glaubt nicht, dass er oder sie stereotypbehaftet über andere denken oder diskriminierend handeln könnte.