Unsere Autorin hat sich in Deutschland verliebt und Freunde gefunden. Doch bis heute gibt es einen Spalt zwischen ihr und vielen anderen. Denn sie ist nicht weiß.

Read the English version of this article.

Ich bin schon fast an der Tür des Cafés, als Johannes, der 60-jährige Inhaber, mich auf Deutsch anspricht. Die Abendsonne scheint durch die Fenster und er lächelt mich an, während er die Kaffeemaschine reinigt. Ich drehe mich um und bitte ihn, seine Frage zu wiederholen. Aber ich verstehe nur:

"…Party machen?"

Richtig, es ist ja Freitag. Ich grinse verlegen und antworte:

"Äh, nein, ähm, ich habe kein Freund."

Dann wird mir klar, wie direkt das geklungen haben muss, und ich kann mir gerade noch ein Kichern verkneifen. Johannes sieht mich besorgt an und fragt vorsichtig:

"Alles gut?"

In meinem Kopf entsteht eine sehr ausführliche Antwort: Naja, ich bin erst vor Kurzem nach Deutschland gezogen und Bayern ist schon irgendwie ein Kulturschock, viel konservativer als Bombay. Ich habe noch nicht so richtig Anschluss gefunden, aber das ist schon okay, ich brauche auch Zeit für mich selbst. Es ist ja nicht so, dass ich noch nie einsam war, aber ich habe mich dabei noch nie so unwohl gefühlt. Andererseits ist das hier auch wirklich ein Neuanfang für mich. Natürlich habe ich Freunde in anderen Städten, aber ich bin kein fester Bestandteil ihres Lebens, da ihre Freunde und Bekannten nicht gerne Englisch sprechen. Da verliert man schnell das Interesse an meiner Gesellschaft. Klar, es sind alles super nette Leute, sie haben "Refugees Welcome"-Aufkleber und gehen zu Demos. Aber es ist schon komisch, dass ich ihre einzige nicht-weiße Freundin bin, oder? Naja, das ist alles schon in Ordnung, so habe ich mehr Zeit zum Lesen. Natürlich bin ich auch manchmal traurig und verstehe nicht, warum ich so einsam bin, aber das passt schon.

Dann fällt mir wieder ein, dass Johannes ja kein Englisch spricht, also spuckt mein Hirn diesen phänomenalen deutschen Satz aus:

"Leben is nur sehr Einzamkeit."

Johannes guckt betroffen.

Als ich 10 Minuten später nach Hause komme, bringt mich der Gedanke an seinen Gesichtsausdruck immer noch zum Kichern. Ich habe ihm offenbar so leidgetan, dass er darauf bestand, mir ein Stück Kuchen zu schenken.

People of Color of Color Der Zusatz of Color meint keine Hautfarbe im biologischen Sinn, sondern ist ein Sammelbegriff von und für Menschen mit Rassismuserfahrungen aufgrund ihrer vermeintlichen Hautfarbe. Er kommt aus dem angloamerikanischen Raum; im deutschsprachigen Raum übernehmen ihn einige mangels treffender Übersetzungen wörtlich. Verwendung findet er vor allem in der Wissenschaft und unter politisch aktiven Menschen. Gängig ist auch die Abkürzung PoC, ausgesprochen [pi:-əʊ-si:]. "weiß" Ebenso wie of colour beschreibt weiß keine messbare Hautpigmentierung, sondern eine soziale Zugehörigkeit. Gemeint ist: ein Mensch, der aufgrund seines Aussehens im Alltag eher keine Rassismuserfahrungen macht. Wer als weiß zählt, ist nicht streng definiert, sondern kontextabhängig. Um Missverständnisse zu vermeiden, schreiben manche Menschen weiß kursiv oder groß. Das soll verdeutlichen, dass es sich nicht um eine reine Beschreibung von Äußerlichkeiten handelt. "race" In den USA ist race ein üblicher Begriff. Gemeint ist aber nicht eine biologische Kategorie (es gibt keine menschlichen Rassen), sondern ein gesellschaftlich ausgehandelter, relativ flexibler Begriff für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Da es diesen Bedeutungszusammenhang im Deutschen nicht gibt, ist der Begriff manchmal ohne Übersetzung zu lesen. Je nach Kontext kann man auch von Hautfarbe, Herkunft oder Ethnizität sprechen.

Vor zwei Jahren bin ich als Studentin nach Deutschland gezogen. Mir wurde ein Stipendium für ein Austauschsemester an einer guten Universität angeboten. Aber die Beweggründe, aus denen ich meine Heimat verlassen wollte, waren wesentlich komplizierter. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem für mich der einzig logische Schritt darin bestand, in die große weite Welt hinauszuziehen, um einen sicheren Hafen für mich zu finden. Es war nicht mein erster Auslandsaufenthalt, aber nie im Leben hätte ich mit der sozialen Isolation gerechnet, die ich hier erlebt habe.

Mich nannten sie nur "India"

Als ich nach Deutschland kam, war ich einer Lerngruppe beigetreten, aber Freunde habe ich dort nicht gefunden. In dieser Gruppe war ich eine der wenigen Nicht-Europäerinnen. Ich bin zu Partys gegangen, ich habe versucht, das betretene Schweigen und die heimlichen Blicke zu ignorieren, sobald ich mich an Gesprächen einer Gruppe beteiligen wollte. Ich habe ignoriert, wie unangenehm den anderen offenbar mein fremdartiges Aussehen war.



Es ist auch nicht so, dass sie sich keine Mühe gegeben hätten. Ich wurde oft von betrunkenen weißen Männern angesprochen. Ich sei ja "viel offener als meine Freundinnen" und außerdem klinge "mein Akzent so schön". Im Klartext heißt das natürlich: "Ich wollte schon immer mit einer schlafen, die so aussieht wie du." Mein richtiger Name auf Punjabi war ihnen zu schwierig, also nannten sie mich nur "India". Meine indische Clique und ich waren für sie einfach "Bollywood". Die Austauschstudenten, mit denen ich nach Deutschland gekommen war, lösten sich nach und nach von dieser Gruppe. Auch ich wollte irgendwann nicht mehr bleiben.