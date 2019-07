Egal ob politisch, persönlich oder witzig: Sende uns eine Sprachnachricht mit deiner Botschaft an die Welt und wir veröffentlichen sie auf unserer Startseite.

Über junge Menschen reden ist leicht – aber was hast du selbst zu sagen? Was beschäftigt dich gerade? Was möchtest du unbedingt loswerden? Sag es uns per Sprachnachricht!

Einzige Voraussetzung: Du bist nicht älter als 25 Jahre. Ansonsten gibt es kein Richtig und Falsch, wir freuen uns über jede Nachricht. Das kann ein Wunsch sein, eine politische Forderung, ein Rant, eine Sorge, eine Erkenntnis oder eine persönliche Erfahrung.

Einsendeschluss ist der 14. Juli, eine Auswahl der Sprachnachrichten veröffentlichen wir auf ZEIT ONLINE.



So geht es:



Nimm eine Sprachnachricht mit Vorname, Alter und deiner Botschaft auf. Das Ganze soll etwa 30 Sekunden lang sein, allerhöchstens 60 Sekunden.



Sende die Sprachnachricht an 0162/5387441. Wir nutzen WhatsApp, Telegram und Signal.

Alternativ kannst du deine Sprachnachricht an jungestimmen@zeit.de senden.



Du kannst diesen Aufruf auch gerne teilen. Je mehr junge Stimmen, desto vielfältiger das Bild. Wir freuen uns.