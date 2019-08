Steht Deutschland angesichts der Klimakrise vor einem Generationenkonflikt? Der Soziologe Armin Nassehi sagt: Wer das glaubt, verkennt das Wesen der Jugendproteste.

Armin Nassehi, 59 Jahre alt, lehrt Soziologe an der Universität München und ist Herausgeber der Zeitschrift "Kursbuch". Seine letzten Bücher handeln von der 68er-Bewegung und der Frage, ob sich die deutsche Gesellschaft noch in in den Kategorien von Links und Rechts beschreiben lässt.

ZEIT ONLINE: Herr Nassehi, steht Deutschland wegen der Klimakrise ein großer Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt bevor?

Armin Nassehi: Ich wäre da vorsichtig. Die Kategorie Generation scheint mir vor allem ein Medienereignis zu sein: Generation X, Generation Z, Generation No Future, die 68er Generation. Das sind alles nur Zuschreibungen, die Definition einer Generationslage ist nicht trivial. Generationen sind jedenfalls keine handlungsfähigen Einheiten. Ich bin zum Beispiel Jahrgang 1960, werde also bald 60 Jahre alt. Was verbindet mich denn mit jemandem, der ebenfalls fast 60 ist? Das Alter, klar, einige historische Erfahrungen. Aber macht uns das schon zu einer Generation?



ZEIT ONLINE: Viele junge Menschen verbindet im Moment der Protest gegen eine zögerliche Klimapolitik – und die wird nun mal von Älteren verantwortet. In der Klimafrage stehen sich Jung und Alt durchaus gegenüber.

Nassehi: Ja. Aber für einen Konflikt braucht es einen stabilen Dissens. Und ich kann nicht erkennen, dass sich Ältere grundsätzlich weniger für das Problem des Klimawandels interessieren. Oft wird argumentiert, die Alten hätten kein Interesse an dem Thema, weil Sie die Folgen des Klimawandels nicht mehr erleben werden. Ich halte das für naiv. Natürlich spielen in dieser Frage nicht nur persönliche Interessen eine Rolle.



ZEIT ONLINE: Wir haben für diesen Artikel gemeinsam mit Wissenschaftlern die größten Bevölkerungsumfragen in Deutschland ausgewertet, um zu verstehen, was Alt und Jung unterscheidet. Die Daten scheinen zu bestätigen, was Sie sagen. Ältere und Jüngere machen sich demnach fast im gleichen Maß Sorgen um den Klimawandel (siehe Grafik). Ähnlich sieht es beim Umweltschutz aus.

Nassehi: Das ist doch nicht sehr überraschend, auch weil es sich um ziemlich erwartbare Antworten handelt. Wer würde sich schon explizit gegen Maßnahmen für Klimaschutz aussprechen? Ich habe mit meinen fast 60 Jahren rein statistisch noch etwa 18 Jahre zu leben. Die wichtigsten Klimafolgen werden nach meinem Tod kommen. Blende ich deshalb die Zukunft komplett aus?



ZEIT ONLINE: Ist es dann nur Zufall, dass Schüler Fridays for Future gestartet haben und nicht eine Klimaschutzbewegung deutscher Rentner?

Nassehi: Rentnerbewegungen sind historisch eher selten. Es gehört seit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft zum Konzept Jugend, über die großen Fragen in großen Gesten nachzudenken. Das war auch bei früheren Protestbewegungen so, an denen ich zum Teil selbst teilgenommen habe. Die Demonstrationen gegen das Waldsterben, die Friedensdemonstrationen, die Proteste gegen die Atomkraft – all diese Bewegungen gingen vor allem von jüngeren Menschen aus. Auf diesen Demonstrationen wurden übrigens Sätze gesagt, die ähnlich klingen wie jene heute: Wir werden die Jahrtausendwende nicht erreichen. Wir müssen den Planeten retten. Eschatologische Sätze, die vom Ende der Welt künden.



ZEIT ONLINE: Solche Sätze zeigen doch zuerst einmal, dass sich jemand Sorgen macht.

Nassehi: Sie sind auch Ausdruck dessen, dass man als Jugendlicher die Verantwortung für diese Welt entdecken und übernehmen will. In jedem Detail erblickt man das große Ganze. Da gibt es große Freiheitsgrade, gerade weil man das noch nicht in Operatives umsetzen muss.

ZEIT ONLINE: Das klingt spöttisch.

Nassehi: So ist es nicht gemeint. Ich kritisiere das nicht. Selbst wenn manches inhaltlich naiv oder überspitzt ist, hat diese Form des Protestes der großen Geste eine Funktion. Die Klimaproteste haben viel erreicht, sie haben einen gesellschaftlichen Nerv getroffen und den Diskurs über eines der großen Zukunftsthemen verändert. Aber es sind eben auch keine bescheidenen Fragen, die von den Demonstranten verhandelt werden.



ZEIT ONLINE: Was meinen Sie mit "bescheiden"?



Nassehi: Ich will gar nicht zur Bescheidenheit aufrufen. Bloß lässt sich die Welt als Ganze nicht retten. Es geht nur in vergleichsweise kleinen Schritten. Die Frage, wie man eine CO2-Steuer einführt und demokratische Mehrheiten dafür organisiert, sieht etwa bescheidener aus als die Forderung, morgen den Planeten zu retten. Das gleiche gilt für die Frage, wie man autofreie Innenstädte organisiert, den ÖPNV ausbaut, Anreizstrukturen schafft, um innerdeutsche Flüge zu minimieren. Das sind konkrete Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, wenn man das Problem des Klimawandels ernst nimmt. Aber natürlich ist das langweiliger.

ZEIT ONLINE: Ist es nicht etwas zu viel verlangt, von Schülern zu erwarten, auf solch komplexe Fragen Antworten zu finden?



Nassehi: Ja. Es wäre völlig unangemessen, das zu verlangen. Faszinierend an Fridays for Future ist doch, dass sie gar nicht so tun, als könnten sie die Konzepte selbst entwickeln. Es ist auch keine totale Antibewegung wie frühere Protestbewegungen. Sie skandieren nicht: Macht kaputt, was Euch kaputt macht. Sie sind nicht gegen die Gesellschaft oder den politischen Apparat, im Gegenteil: Sie adressieren den Apparat und seine Instanzen.

ZEIT ONLINE: Das ist eine Einsicht, die auch in unseren Daten aufscheint. Junge haben demnach größeres Vertrauen in politische Parteien als Ältere. Sie sind auch zufriedener mit der Arbeit der Bundesregierung. Die Verdrossenheit mit dem politischen System scheint demnach bei Alten sogar größer zu sein.



Nassehi: Die Botschaft der Jungen lautet ja auch nicht: Wir wissen es besser, sondern: Ihr habt die Verantwortung, also regelt das mit dem Klima. Die Politiker, sogar die eigenen Eltern, sind Verbündete, von denen man einfordert, dass sie die Dinge endlich in Ordnung bringen.



ZEIT ONLINE: Und am Abendbrottisch heißt es dann: Papa, Mama, warum habt ihr bisher nichts gegen den Klimawandel gemacht?

Nassehi: Ja, das Bild vom Abendbrottisch trifft die Geschichte ganz gut. Das unterscheidet sie auch von den 68ern, denen es vor allem darum ging, abgelehnt zu werden: inhaltlich, aber auch ästhetisch. Da war der Abendbrottisch eher ein Symbol für die Hölle. Diese Jugendbewegung hingegen steht mitten in der Gesellschaft. Deshalb taugt sie auch nicht als Feindbild. Und deshalb ist der Protest von Fridays for Future auch radikaler als der früherer Bewegungen: Ihre Forderungen lassen sich nicht einfach so wegwischen. Mich beeindruckt das durchaus. Es ist diese Radikalität, die manche Reaktion auf diese Bewegung geradezu hilflos erscheinen lässt.