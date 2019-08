Marlene Raabe-Steinherr ist Seglerin und Sportpsychologin an der Uni Potsdam. 2016 nahm sie gemeinsam mit Annika Bochmann an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil.

"Warten auf hoher See ist etwas ganz anderes als Warten beim Arzt oder der Ärztin. Man kommt einfach nicht weg. Wenn man auf See ist und der Wind schläft für mehrere Tage ein, dann ist man gefangen. Das Unwohlgefühl, das daraus entsteht, nennt man Lagerkoller. Ich habe viele Langstreckentörns und Trainingsfahrten unternommen. Wenn ich Lagerkoller hatte, half es mir, mich zu zwingen, etwas ganz anderes zu tun.



Ich habe auf hoher See viele Podcasts gehört und an der Fernuni Hagen Psychologie studiert. Was auch hilft: ein Spiel dabei zu haben oder sich nett zu unterhalten. Zum Glück war ich noch nie in der Situation, dass alle gleichzeitig einen Lagerkoller hatten. Manchmal gucken wir auch einfach auf den Horizont und denken nach. Nachts, wenn es richtig dunkel ist auf dem Atlantik, hat man keine visuellen Reize und kommt ganz automatisch ins Träumen. Das ist wirklich besonders."