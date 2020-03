Was tun, wenn der eigene Mitbewohner einen sexuell belästigt? Die Geschichten dreier Frauen zeigen, wie schwer es ist, sich gegen Sexismus am Wohnmarkt zu wehren.

Maria stand unter der Dusche, als sie die Augen ihres Mitbewohners zwischen den Lüftungsschlitzen der Badezimmertür erkannte.



Sie schrie. Die Augen verschwanden.

Nach dem Duschen rannte sie in ihr Zimmer. Kurz darauf klopfte es an ihrer Tür. Es war ihr Mitbewohner. Er sagte: "Bevor du mich verachtest und ignorierst, wollte ich dir nur sagen, dass es mir leid tut." Als Maria ihn fragte, warum er das getan habe, sagte er: "Guck dich doch mal an. Dein Po war einfach viel zu verlockend."

Wie sie später merkte, hatte ihr Mitbewohner die Lüftung an der Badezimmertür falsch herum montiert, um durch die Schlitze ins Badezimmer schauen zu können. Nachdem Maria ihn erwischt hatte, brachte er die Lüftung richtig herum an. "Er sagte: Damit du wieder in Ruhe duschen kannst", erzählt Maria.



Maria lebte zu dem Zeitpunkt etwas mehr als ein Jahr in der WG. Sie habe die WG über das Portal wg-gesucht.de gefunden. Es war eine Zweck-WG, mit ihrem Mitbewohner habe sie kaum gesprochen, sagt sie.

Zwei Tage nach dem Vorfall schminkte Maria sich in ihrem Zimmer, als ihr Mitbewohner vor dem Bad stand und durch die Wohnung rief: "Hey Süße, musst du noch ins Bad?" Maria verließ sofort die Wohnung. Beim Herausgehen sagte sie: "Nenn mich nie wieder Süße", und knallte die Tür zu. Zwei Tage später zog sie aus. So erzählt sie es vier Monate später.

Wer belästigt wird, kann sich kaum wehren

Die eigene Wohnung ist einer der intimsten Räume überhaupt. Doch Frauen werden in ihrem eigenen Zuhause immer wieder Opfer von sexualisierter Gewalt. Auf dem Mietmarkt würden Machtverhältnisse oft ausgenutzt, sagt die Referentin für häusliche und sexualisierte Gewalt von Terre des Femmes, Vanessa Bell. "Frauen können dadurch leicht Betroffene von sexueller Belästigung werden." In WGs gibt es oft einen Hauptmieter, wer neu einzieht, schließt einen Untermietvertrag ab. Dadurch entsteht ein Machtgefälle: Denn der Mitbewohner kann den Vertrag kündigen und so dafür sorgen, dass man ausziehen muss. ZEIT Campus ONLINE hat mit drei Frauen gesprochen, die von ihren Mitbewohnern oder bei der Wohnungssuche sexuell belästigt wurden.



Die Recherche zeigt: Vieles von dem, was den Frauen passiert ist, ist nicht strafbar. Die Belästigung beginnt schon mit verbalen Äußerungen, anzüglichen Blicken, frauenfeindlicher Sprache und Geschlechterdiskriminierung. Aber nur sexuelle Nötigung, versuchte Vergewaltigung und Vergewaltigung sind strafbar. Und wenn der Belästigende Haupt- und man selbst nur Untermieterin ist, bleibt meist nur eine Option: aus der Wohnung ausziehen. Auch Plattformen, auf denen Frauen bei der Wohnungssuche belästigt werden, schützen sie kaum. Und: Da Frauen wenig darüber sprechen und sich keine Hilfe suchen, weiß niemand, wie groß das Problem ist.

Wo finde ich Hilfe? Hilfe bei sexualisierter Gewalt Falls Sie selbst sexualisierte Gewalt erfahren haben oder in Ihrem Umfeld Zeuge davon wurden, gibt es viele Möglichkeiten, sich online, vor Ort oder per Telefon Hilfe zu suchen. Eine Anlaufstelle ist das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (08000 116 016), an das sich Betroffene bundesweit rund um die Uhr anonym wenden können, um Beratung zu erhalten oder an ein lokales Unterstützungsangebot weitergeleitet zu werden. Eine Beratung via Chat oder E-Mail ist auf der Website des Hilfetelefons ebenfalls möglich. Eine Übersicht zu Hilfsangeboten in Ihrer Nähe finden sie hier.

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt Bei Diskriminierungserfahrungen am Wohnungsmarkt können Sie sich an Antidiskriminierungsstellen oder Mietergemeinschaften vor Ort wenden, wo Sie unter anderem über Ihre rechtlichen Optionen informiert werden. Egal um welchen Fall es sich handelt: Es immer wichtig, ihn sichtbar zu machen, indem man ihn zur Anzeige bringt oder sich beschwert. Außerdem erleichtert das Anfertigen eines Gedächtnisprotokolls unmittelbar nach einem Vorfall weitere rechtliche Schritte.

Um die Frauen zu schützen, haben wir die Männer nicht zu den Vorwürfen befragt. Außerdem haben wir die Vornamen der Frauen geändert. Wir haben mit den Frauen ausführlich zu den Vorfällen gesprochen und uns Dokumente und Screenshots vorlegen lassen, die ihre Geschichten stützen und belegen.