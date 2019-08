Mit YouTube und Instagram will Gunnar Engel Werbung für Gott machen. Er ist Pastor. Einer, der alles ein bisschen anders macht, um die Kirche zu retten.

Ein Bart kommt besser an als Jesus am Kreuz. Deshalb hat Gunnar seinen Vollbart nicht ganz abrasiert, hat ihn so getrimmt, dass er sich noch lässig mit den Händen durchfahren kann. Die hellbraunen Haare hat er zur Seite gegelt, unter der Jeansjacke trägt er ein schwarzes Shirt. Der Messingjesus, der hinter Gunnar am Kreuz hängt, zieht weniger Aufmerksamkeit auf sich.



"Okay, cool, das passt", sagt Gunnar, als er das Video von sich und dem Messingjesus anschaut. Auf dem Bildschirm erscheint ein Logo: Schwarz-weißer Hintergrund, in der Mitte ein weißes Quadrat, darauf zu lesen: "Life of a Pastor".



Gunnar Engel ist Pastor. Ein gewöhnlicher Pastor, der jeden Sonntag vor seiner Gemeinde predigt, der anschließend mit den Kirchgängern Kaffee trinkt und über die Predigt spricht. Er ist aber auch ein Pastor mit über 4.900 Abonnenten auf YouTube, mit knapp 4.100 Followern auf Instagram, mit einem Spotify- und Soundcloud-Account – darauf über 30 Stunden Predigt, aufgenommen während des Gottesdiensts in Wanderup, einem 2.000-Einwohner-Dorf nicht weit von Flensburg.



Er ist 32 Jahre alt, hat den Nachnamen seiner Frau angenommen, weil Pastor und Engel so gut zusammenpasst und arbeitet seit drei Jahren in Wanderup. Er will, dass Religion nicht etwas ist, das einmal im Jahr an Weihnachten eine Rolle spielt und dann wieder, wenn man in Rente geht. Deswegen bringt er den Glauben dahin, wo junge Menschen heute mehr Zeit verbringen als in der Gemeinde: auf YouTube, Instagram und Spotify. Ist das die Zukunft der Kirche?



Um 8.30 Uhr sitzt Gunnar zu Hause in seinem Arbeitszimmer und schneidet ein Video übers Bibellesen. Vor ein paar Tagen hat er es in seinem Studio aufgenommen. In dem Raum, den seine Pastoren-Vorgänger vor allem dazu genutzt haben, Brautpaare oder Angehörige von Verstorbenen zu empfangen.



In Gunnar Engels Studio © Constanze Kainz für ZEIT ONLINE

Für Gäste ist seit September 2018 in dem Zimmer nur noch halb so viel Platz. Damals beschließt er, auf YouTube über Religion zu sprechen – regelmäßig und professionell. Er kauft eine Kamera, zwei Studiolampen und ein Stativ. Die Sessel für die Gäste schiebt er unter das Fenster. An die Wand hängt er ein Brett, auf das er die Bibel legt und einen Bonasaibaum stellt. Darüber kommt ein Kreuz, daneben ein Plakat: "Do more of what makes you happy", steht in Großbuchstaben darauf. Das Wort happy ist durchgestrichen, in Rot hat jemand holy daruntergeschrieben. Religion ist hier so cool wie ein Café in Kreuzberg – was das Äußere angeht.



Jede Woche nimmt Gunnar in seinem Studio ein neues Video auf. Videos, die "Wie gehe ich mit Zweifeln um?" oder "Wozu bist du berufen?" heißen. In der Reihe "Frag den Pastor" beantwortet er Fragen seiner Community: Als Christ einen Nicht-Christen heiraten? "Keine gute Idee". Muss man studieren, um Pastor zu werden? "Ähm, man muss nicht, aber es ist besser." Oder: Wie denkst du, wird sich das Christentum in Europa entwickeln? "Die Kirche ist hier in Europa keinesfalls verloren."



Harte Schnitte, Beats und Soundeffekte. Darüber Filter. Nur weil dem Beruf des Pastors etwas Altmodisches anhaftet, heißt das nicht, dass Gunnar nicht weiß, wie die sozialen Medien funktionieren. Er weiß, dass YouTube-Videos Tempo und Musik brauchen und dass auf Instagram schöne Bilder funktionieren – so wie das von ihm in der Kirche: schwarz-weiß, er verträumt aus dem Fenster schauend, die Jeansjacke offen und in der Hand die Bibel. #gemeinde. Das Filmen und Schneiden hat er sich selbst beigebracht.



Vom Pfarrhaus, in dem Gunnar Engel mit seiner Frau Anni wohnt und seine Videos dreht, sind es nur ein paar Meter über den Friedhof zur Kirche. Bis auf die Origami-Lichterkette, die auf dem Fensterbrett im Eingang liegt, erinnert hier nichts an die Ästhetik von Instagram. Graue Kirchenbänke, auf den Sitzplätzen Liederbücher. Vorne ein mit Tulpen und Kerzen geschmückter Altar, daneben die Kanzel, hinten eine Orgel. Die Kirche sei der zentrale Ort seiner Arbeit und sollte auch der zentrale Ort für Christen sein, sagt Gunnar. Nur weil heute alles online stattfinde, jeder, jederzeit und überall seine Predigten auf Spotify hören und ihn auf YouTube sehen könne, heiße das nicht, dass man nicht mehr in die Kirche gehen müsse, findet Gunnar. "Christsein heißt, vor Ort etwas zu teilen. Im Internet kann ich Inhalte vermitteln, aber das Zwischenmenschliche fehlt", sagt er. Über seine Kanäle will er für den Glauben begeistern, Werbung für Jesus machen, damit die Kirchen sonntags wieder besucht werden.