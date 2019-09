In diesen Tagen werden viele junge Briten zu Wahlberechtigten. Für die Partei von Boris Johnson ist das ein Problem: Sie gilt als alt, spießig und weiß.

Als Boris Johnson verkündete, er wolle schon am 15. Oktober neu wählen lassen, ging es ihm wohl nicht nur um die Durchsetzung seiner Brexit-Pläne. Mehrere britische Medien schrieben danach, dass den Premierminister noch etwas anderes bewegt habe: die britische Jugend.

Ende September beginnen Tausende junge Briten mit dem Studium. An ihrem neuen Wohnort müssen sich die Freshers, wie Erstsemester in Großbritannien genannt werden, erst ins Wählerverzeichnis eintragen lassen, um wählen zu dürfen, so sind die Regeln. Je früher die Wahl stattfindet, desto weniger werden das schaffen – dieser Gedanke soll Johnson umgetrieben haben, das zumindest berichteten Medien unter Berufung auf seine Mitarbeiter.



Letztendlich konnte Johnson seinen Plan nicht durchsetzen, das Parlament lehnte seinen Antrag auf frühe Neuwahlen ab. Und trotzdem: Sein Wunsch sagt viel über die gegenwärtige politische Lage in Großbritannien. Die Konservativen scheinen junge Wählerinnen und Wähler zu fürchten – zu Recht.

Die britische Konservative Partei tut sich seit Langem schwer, junge Menschen für sich zu gewinnen. Man könnte sogar sagen, ihre Basis stirbt aus: Im Jahr 2017 beliefen sich Zahlungen an die Partei, die aus Testamenten verstorbener Anhänger stammten, auf 1,69 Millionen Pfund (etwa 1,9 Millionen Euro) – das ist doppelt so viel, wie die Partei durch die Mitgliedsbeiträge lebender Parteimitglieder einnahm. Dass die Spenden von Toten die Beiträge von Lebenden überschritten haben, ist nicht weiter verwunderlich, wenn man einen Blick auf die Demografie der Tory-Unterstützer wirft: Einer Untersuchung des Party Members Project zufolge sind über die Hälfte der 160.000 Parteimitglieder älter als 55 Jahre, fast 40 Prozent haben ihren 66. Geburtstag schon hinter sich.

Keine Politik für junge Menschen

Stephen Canning, 26, ist Mitglied der Konservativen Partei. Mit 18 Jahren wurde er zum Councillor in Essex gewählt, einem Bezirk vor den Toren Londons. Außerdem ist Canning bei den Young Conservatives aktiv, der Jugendorganisation der Partei. "Als junges Mitglied der Konservativen Partei ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, wofür man sich einsetzen sollte", sagt Canning. "Wir haben nichts zu bieten, woran junge Menschen glauben können." Etliche Maßnahmen der Konservativen – die Erhöhung der Studiengebühren oder die Kürzung von Wohngeldzuzahlungen für junge Menschen zum Beispiel – kommen bei jungen Wählerinnen nicht gut an. Canning findet es zwar richtig, dass die Partei nicht "zu viel ausgibt oder zu viel verspricht", aber das lasse sich mit dem Optimismus vieler junger Wähler nicht vereinbaren.

"Wir haben nichts zu bieten, woran junge Menschen glauben können." Stephen Canning, Mitglied der Konservativen Partei

Der größte Kontrahent der Konservativen, die Labour-Partei, zieht unterdessen viele junge Wähler an. Sie verspricht zum Beispiel die Abschaffung der Studiengebühren – Maßnahmen, die Canning als "kostenloses À-la-carte-Buffet für alle" bezeichnet. "Die Konservative Partei bietet Sandwiches für fünf Pfund das Stück", sagt er. "Da bedienen sich die jungen Leute eben lieber am Buffet."

Dass die Charmeoffensive der Labour-Partei gegenüber jungen Wählern Erfolg hat, zeigte sich bei den jüngsten Parlamentswahlen im Juni 2017 besonders deutlich. Die Labour-Partei unter dem Vorsitz von Jeremy Corbyn gewann laut einer Nachwahlbefragung des Marktforschungsinstituts YouGov die Unterstützung von 66 Prozent der 18- bis 19-Jährigen, 62 Prozent der 20- bis 24-Jährigen und 63 Prozent der 25- bis 29-Jährigen. In denselben Altersgruppen erhielten die Konservativen nur jeweils 19, 22 beziehungsweise 23 Prozent der Stimmen.