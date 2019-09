Der Verein Alba Berlin schafft die Cheerleader ab. Eine Gruppe Männer aus Wien will auch gegen Sexismus kämpfen – und greift selbst zu kurzen Höschen.

Der Basketballverein Alba Berlin hat bekannt gegeben, in der neuen Saison auf seine weiblichen Cheerleader zu verzichten. Geschäftsführer Marco Baldi sagte: "Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass das Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents nicht mehr in unsere Zeit passt." Die Fearleaders aus Wien sind eine männliche Cheerleader-Mannschaft – sie drehen die Geschlechterrollen einfach um. In engen blauen Speedos feuern sie so das Team Vienna Roller Derby an. Romed (Romo) Felderer, 33, ist seit zwei Jahren ein Fearleader.



ZEIT Campus ONLINE: Bewerbt ihr euch jetzt um den freien Posten in Berlin?

Romo: Nein, wir sind sehr glücklich, unser Team, die Vienna Roller Derby anfeuern zu dürfen. Wir hoffen sehr, dass diese Partnerschaft noch ein paar Jahre weitergeht. Und wir sind mit unserer Performance in der Halbzeitshow auch ganz gut ausgelastet.

Die Fearleaders bringen jedes Jahr einen Fotokalender raus. Hier Romo beim Training. © Severin Wurnig

ZEIT Campus ONLINE: Der Verein Alba Berlin schreibt in seinem Statement, dass er nicht den Eindruck erwecken wolle, Frauen würden unterhalten und Männer Sport machen. Auch euer Anliegen ist es, aufzuzeigen, dass Männer im Sport meist Helden sein dürfen, während Frauen sie schmücken. Begrüßt ihr die Entscheidung von Alba?

Romo: Frauen sollten genauso wie Männer gefördert werden, auf hohem Niveau Basketball zu spielen. Deshalb ist Albas Entscheidung, die Frauenmannschaft stärker zu fördern, richtig und die Abschaffung der Cheerleader ein gutes Statement. Alba hat eine Diskussion über die Geschlechterungerechtigkeit im Sport angestoßen. Das ist gut, dafür hätte es aber auch andere Wege gegeben. Zum Beispiel, die Cheerleadingmannschaft für Menschen anderen Geschlechts zu öffnen. Jeder, der Lust hat, anzufeuern, Stimmung zu machen und dabei sexy zu sein, sollte unabhängig vom Geschlecht die Möglichkeit dazu haben.

ZEIT Campus ONLINE: Ihr, die Fearleaders, habt euch entschieden, Sexismus im Sport zu bekämpfen, indem ihr die Geschlechterrollen umdreht. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?

Romo: Der Freund einer Spielerin hat die Fearleaders 2012 gegründet. Er war Turner und hat mit seinen Kollegen nach dem Training beim Bier überlegt, wie man die Mädels der Vienna Roller Derby unterstützen könnte.

"In enger Kleidung braucht man viel mehr Selbstbewusstsein, um sich zu bewegen." Romo, Fearleader aus Wien

ZEIT Campus ONLINE: Bei ihrem ersten Auftritt bestanden die Fearleaders aus sieben Männern, mittlerweile seid ihr 18 Leute. Seit wann bist du dabei?

Romo: Seit etwas mehr als zwei Jahren. Meine Schwester spielt im Vienna Roller Derby und hat mich mit zu ihren Spielen genommen. Da habe ich gesehen, was für eine gute Stimmung Cheerleader verbreiten können, wie viele Menschen im Publikum nach der Performance lächeln. Das hat mich zum Nachdenken gebracht: Was bedeutet eigentlich Männlichkeit für mich? Warum ist der Auftritt von männlichen Cheerleadern besonders?



ZEIT Campus ONLINE: Kann man mit Ironie strukturellen Sexismus bekämpfen?

Romo: Um Sexismus zu bekämpfen, braucht es viele Ansätze. Ironie kann einer davon sein, denn nicht alle Menschen kann man mit Argumenten erreichen. Natürlich hat es auch seine Berechtigung, wenn Menschen radikal für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen, manche Menschen verschreckt das aber. Wir Fearleaders wollen irritieren und das gelingt uns auch. Wir können Leute zum Nachdenken bringen, die sich noch nicht auf einer philosophischen Ebene mit dem Thema beschäftigt haben. Ich würde sagen, wir sind das Einsteigermodell in die Thematik.

ZEIT Campus ONLINE: Meinst du, dass Machos durch eure Performance wirklich ihre Ansichten überdenken? Werten sie euch nicht eher ab?

Romo: Es gibt Menschen, die uns den Tod wünschen, für das, was wir tun. Wir können nicht alle erreichen, manche aber umso besser.

ZEIT Campus ONLINE: Habt ihr schon etwas verändert?

Romo: In mir selbst auf jeden Fall. Beim Anziehen der engen Hotpants, die wir beim Cheerleading tragen, muss ich drüber nachdenken, wie krass es ist, dass Sportmode für Frauen immer eng anliegend geschnitten ist und für Männer weit und bequem. In enger Kleidung braucht man viel mehr Selbstbewusstsein, um sich zu bewegen. Man sieht ja jedes Speckröllchen, jede Falte. Das war eine erste spannende Erkenntnis.