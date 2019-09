Erst vor einem halben Jahr hat Arshak Makichyan zum ersten Mal vom Klimawandel gehört. Seitdem streikt er jeden Freitag in Moskau – meist allein.

Für den Klimaschutz hat Arshak Makichyan seine Karriere als Violinist erst mal aufgegeben. Seit einem halben Jahr streikt er für Fridays for Future in Moskau. Auf seinem Schild steht, wie bei Greta Thunberg, "Streik für das Klima". Oft besteht die Demonstration nur aus ihm.



ZEIT Campus ONLINE: Am 15. März 2019 hast du zum ersten Mal auf dem Puschkinplatz gestreikt. Seitdem gehst du jeden Freitag auf die Straße. Verstehen die Menschen in Russland deinen Protest?

Arshak: Am Anfang haben es viele nicht verstanden. Viele wissen nichts über die Klimakrise. Vielleicht auch, weil die Medien in Russland nicht frei sind. Als Großbritannien den Klimanotstand ausgerufen hat, waren die Medien still. Als Millionen Jugendliche weltweit fürs Klima gestreikt haben, waren die Medien still. Sie berichten einfach gar nicht über die Klimakrise. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Situation verändert. Immer mehr Russen merken, dass mit dem Klima etwas nicht stimmt.

ZEIT Campus ONLINE: Warum?

Arshak: Diesen Sommer kann man die Klimakrise hier richtig sehen. Es gab starke Überschwemmungen in Irkutsk und in anderen Orten und in Sibirien brannten die Wälder. Wir werden also weiter streiken und ich glaube, unsere Bewegung wird wachsen.

ZEIT Campus ONLINE: Du kommst gerade von einer Gerichtsverhandlung zurück. Warum?

Arshak: Ich hatte einen Antrag für eine Demonstration gestellt, aber die lokalen Behörden haben das abgelehnt. Also habe ich eine Klage eingereicht und heute war die Verhandlung. Ich habe tatsächlich gewonnen, aber das heißt noch nicht, dass wir am Freitag streiken dürfen.

ZEIT Campus ONLINE: Klingt so, als wäre es in Russland sehr viel komplizierter, für das Klima auf die Straße zu gehen, als in Deutschland.

Arshak Makichyan ist 25 Jahre alt und lebt in Moskau. Er hat gerade sein Musikstudium am Moskauer Konservatorium beendet.

Arshak: Ja, wenn du über 18 Jahre alt bist und allein demonstrierst, brauchst du dafür keine Erlaubnis. Deshalb stand ich oft allein auf dem Puschkinplatz. Wenn du aber mit mehr Leuten streiken willst und da auch Jüngere dran teilnehmen können sollen, musst du einen Antrag bei deiner örtlichen Behörde stellen. Manchmal lehnen sie den einfach ohne Begründung ab, manchmal bekommst du eine Erlaubnis für irgendeinen Ort, wo niemand vorbeikommt. Nur ein paarmal durfte ich mit einigen Leuten an einem Platz in Moskau streiken, der ganz in Ordnung war. Sieben Anträge habe ich diesen Sommer gestellt, aber nur zweimal haben wir die Erlaubnis für einen größeren Streik bekommen.

ZEIT Campus ONLINE: Woran liegt das?

Arshak: Ich glaube, die Regierung hat Angst vor einer ökologischen Revolution. Immerhin verdient Russland sehr viel Geld mit Öl und Gas. Der Regierung geht es mehr um die Interessen der Oligarchen als um unsere Zukunft. Also sind sie lieber still, wenn es um die Klimakrise geht.

ZEIT Campus ONLINE: Wie oft bist du noch allein auf der Straße?

Arshak: Mittlerweile sind wir fast jede Woche zu dritt, viert oder fünft am Streiken. Wir stehen dann aber nicht direkt nebeneinander, sondern etwas verteilt. Jede Person demonstriert sozusagen allein. Das ist ohne Genehmigung ja erlaubt. Und so ist immer jemand in der Nähe, wenn etwas passiert.