Patrizia Schlosser hat sich mit ihrem Vater auf die Suche nach der dritten RAF-Generation begeben. Und dabei etwas über Deutschland und ihre eigene Familie gelernt.

Drei RAF-Terroristen leben noch im Untergrund. Die Polizei geht davon aus, dass Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette zwischen den Jahren 1999 und 2016 mindestens zwölf Raubüberfälle begangen haben. Die Journalistin Patrizia Schlosser hat sich auf die Suche nach ihnen gemacht. Aber nicht allein, sondern mit ihrem Vater Guido Schlosser, der als junger Polizist Teil des Einsatzkommandos beim Attentat auf die Olympischen Spiele 1972 war.



ZEIT Campus ONLINE: Patrizia Schlosser, eine Recherche zur RAF? Wie kommt man auf so ein Thema?

Patrizia Schlosser: Ich habe beim Geschirrspülen im Radio von dem Banküberfall der drei letzten mutmaßlichen RAF-Mitglieder gehört und dachte mir: Krass, dass die immer noch da draußen unterwegs sind. Die kamen mir vor wie drei Gespenster. So als hätte die Gesellschaft sie einfach vergessen. Dazu kam dann noch, dass mein Vater mich ganz aufgeregt angerufen hat. Wir haben damals nicht viel miteinander telefoniert, da war es für mich sehr überraschend, dass ihn der Raubüberfall jetzt so interessierte. Er meinte: "I hob g'dacht, der ganze Spuk mit denen ist g'essen und jetzt sand die imma noch unterwegs!" Erst durch das Gespräch fiel mir wieder ein, dass er ja während des RAF-Terrors junger Polizist in München war.

Patrizia Schlosser ist Podcasterin, Reporterin und Filmemacherin. Sie arbeitet unter anderem als Investigativreporterin für "Panorama – die Reporter" und das funk-Format "STRG_F" auf YouTube. Aus ihrer Recherche über die RAF ist ein Podcast und ein Buch entstanden ("Im Untergrund").

ZEIT Campus ONLINE: Sie haben dann versucht, mehr über die untergetauchten Terroristen zu erfahren. Warum haben Sie Ihren Vater direkt mit auf die Recherche genommen?

Schlosser: Für mich waren die drei Terroristen eher ein Aufhänger, um mich mit der Geschichte meines Vaters zu beschäftigen. Ich wusste so gut wie nichts darüber.

"Wir sind auf eine Schweigemauer gestoßen." Patrizia Schlosser

ZEIT Campus ONLINE: Warum?

Schlosser: Es hat mich nicht interessiert, was er als Polizist gemacht hat. Mein Vater, der Bulle – das war mir immer ein bisschen peinlich. Als ich ihn dann gefragt habe, ob er mich nicht zu den Interviews begleiten wolle, meinte er nur: "So ein Schmarrn!"

ZEIT Campus ONLINE: Und dann?

Schlosser: Ich bin mit ihm gemeinsam auf den Dachboden gegangen, um seine alten Unterlagen anzuschauen. Seine alte Fahndungsmappe steht dort fein säuberlich in einem Karton verpackt. Wir haben festgestellt, dass zwei von den drei mutmaßlichen Ex-RAF-Räubern dabei waren. Nachdem wir das Material gesammelt hatten, lag die Recherchearbeit dann bei mir. Meinen Vater musste ich eher zwingen, bei den Terminen mitzukommen, indem ich ihn immer wieder daran erinnert habe, dass er versprochen hatte, mir zu helfen. Manchmal hat es mich selbst erstaunt, warum ich ihn immer wieder überreden konnte. Ich glaube, da gab es einen inneren Ansporn in ihm, der ihm selbst nicht ganz klar war. Der schwierigste Teil der Arbeit war es, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.



ZEIT Campus ONLINE: Mit wem haben Sie gesprochen?

Schlosser: Ich habe Kontakt aufgenommen mit Leuten aus dem früheren RAF-Umfeld, darunter zum Beispiel mit einem Bewohner der Hafenstraße in Hamburg, mit früheren RAF-Mitgliedern wie Karl-Heinz Dellwo, Günter Sonnenberg sowie ehemaligen Bekannten des Trios, aber auch mit früheren Verfassungsschutzmitarbeitern wie Winfried Ridder und anderen Staatsvertretern.



ZEIT Campus ONLINE: Was für Erfahrungen haben Sie mit den Gesprächspartnern gemacht?

Schlosser: Wir sind auf eine Schweigemauer gestoßen. Ich war am Anfang noch optimistisch und ganz schön naiv. Ich dachte mir: Es ist schon so viel Zeit vergangen, dass sich doch sicher Leute finden lassen, die mir von den dreien erzählen können. Man weiß kaum etwas über diese dritte Generation der RAF, es gibt auch nicht wirklich Literatur über sie. Man beschäftigt sich vor allem mit der ersten Generation, noch ein bisschen mit der zweiten, aber die dritte ist ein schwarzes Loch.



ZEIT Campus ONLINE: Woran liegt das?

Schlosser: Die RAF hat sich 1998 aufgelöst. Mit der Auflösung war das Thema wohl für viele einfach abgeschlossen. Das war sicherlich für die RAF, aber auch für den Staat die bequemste Lösung: endlich vergessen können trotz neun bis heute unaufgeklärten Morden. Ein weiterer Grund ist, dass die von allen drei Generationen am professionellsten vorgegangen sind und deswegen nur wenige Spuren hinterlassen haben.