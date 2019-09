Ja. Mit der Forderung, das Auslieferungsgesetz zurückzunehmen, begannen die großen Demonstrationen am 9. Juni. Hätte Carrie Lam das Gesetz damals direkt zurückgezogen, hätten die Proteste vermutlich schnell aufgehört. Doch in den mehr als drei Monaten seit Beginn der Proteste hat es viel Polizeigewalt gegeben: Polizisten nahmen Demonstrierende brutal fest, obwohl sie längst wehrlos am Boden lagen. Die Polizei griff nicht ein, als am 21. Juli Triaden brutal und willkürlich Leute in einer U-Bahn-Station angriffen. Sie riegelte eine U-Bahn-Station am 31. August komplett ab und griff Demonstrierende in der Station an. Die Bürgerinnen und Bürger fordern deshalb nun, die Gewalt aufzuarbeiten – das treibt die Proteste weiter an. Schon am 18. August protestierten nach Angaben der Organisatorinnen 1,7 Millionen Menschen gegen Polizeigewalt, das ist knapp ein Viertel der Bevölkerung Hongkongs. Einer der öffentlich bekannten Demonstranten, der Doktorand Brian Leung, schrieb am Mittwoch auf Twitter: "Jetzt aufzugeben, käme einer Akzeptanz dieses neuen Normalzustands der Repression gleich: Verhaftungswellen, Selbstmorde, Demonstrierende, die ins Exil fliehen, an Kriminelle ausgelagerte Staatsgewalt und schrankenlose Polizeibrutalität."