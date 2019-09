Er studiert in Chemnitz, sie in München. Beide erhalten den gleichen Bafög-Satz, obwohl die eine Stadt um ein Vielfaches teurer ist. Ist das gerecht? Ein Streitgespräch

Seit den Siebzigerjahren zahlt der deutsche Staat Bafög an Schüler und Studierende, die finanziell nicht oder nur wenig von ihren Eltern unterstützt werden können. Zum 1. August wurde der Höchstsatz angehoben. Corinna Fuchs und Lukas Hämisch haben davor monatlich 735 Euro erhalten. Doch sie studiert Kommunikationswissenschaft im teuren München, er Politikwissenschaft im viel günstigeren Chemnitz. Kann das gerecht sein? Neue Zahlen zeigen: Vor allem in der Großstadt steigen die Mieten für Studierende. ZEIT Campus ONLINE hat mit den beiden Studierenden über ihre Wohnungen, Nebenjobs und die Bafög-Erhöhung gesprochen.



ZEIT Campus ONLINE: Der am Mittwoch vorgestellte Studentenwohnreport der Finanz- und Immobilienberatung MLP hat gezeigt: Die Mieten für Studierende steigen immer weiter an. Der Bafög-Satz sieht 325 Euro für Wohnen vor. Reicht das?



Lukas: Am Anfang habe ich in einer Wohngemeinschaft gelebt und warm 170 Euro für mein Zimmer gezahlt. Es war nicht besonders groß, aber gemütlich und nur zehn Fahrminuten von der Universität in Chemnitz entfernt. Heute habe ich eine eigene Wohnung, nur 28 Quadratmeter groß, aber sehr schön geschnitten, zentral, für nur 190 Euro warm. Damit komme ich gut zurecht.

Corinna: Von solchen Preisen kann ich in München nur träumen. Ich zahle 550 Euro für eine kleine Wohnung – allerdings weit im Norden der Stadt. Meine Kommilitonen, die zentraler wohnen, zahlen für ihre WG-Zimmer alle mindestens genauso viel. Da ist der Höchstsatz schon fast weg. Die Studentenwohnheime sind völlig überlaufen und auch nicht mehr viel günstiger.

ZEIT Campus ONLINE: Chemnitz gilt als die günstigste und München als die teuerste Stadt für Studierende in Deutschland. Wie macht sich das neben den Mietpreisen bemerkbar?

Corinna: Überall. Ich wohne jetzt schon länger hier, aber merke es noch immer. Jeder Einkauf, jeder Restaurantbesuch ist deutlich teurer als in meiner Heimat in Rheinland-Pfalz. Da bleibt oft nichts übrig am Ende des Monats.

Lukas: Ich kann nicht klagen. In den Studentenkneipen bekomme ich das Bier für zwei Euro, in den Szenebars für drei. Die Pizza gibt es für fünf Euro. Auch feiern kann man in Chemnitz überraschend gut und günstig.

Corinna: Eine Pizza für fünf Euro? In München zahle ich das Doppelte. Die günstigsten Nudeln in unserem Studentencafé kosten schon acht Euro. Auch Kinobesuche oder andere Freizeitaktivitäten kosten oft so viel, dass ich mir das nur selten leisten kann.

ZEIT Campus ONLINE: Dafür kann man in München bestimmt mehr unternehmen als in Chemnitz.

Lukas: Klar, die Auswahl ist bestimmt eine andere. Hier in Chemnitz ist es gerade in den Semesterferien echt ruhig. Ein bisschen mehr Trubel, das hätte manchmal was.

ZEIT Campus ONLINE: Warum bist du dann nicht nach Berlin gezogen?

Lukas: Ich komme ursprünglich aus Görlitz und wollte eigentlich in Leipzig studieren, das große Berlin hat mich tatsächlich nie so gereizt. In Leipzig habe ich dann aber die Einschreibefrist verpasst und stattdessen in Chemnitz eine Zusage bekommen. Mit den Jahren habe ich festgestellt: Die Stadt ist besser als ihr Ruf.

ZEIT Campus ONLINE: Chemnitz ist bekannt für seine rechte Szene. Will man da wirklich leben?

Lukas: Die Zeit nach dem Vorfall auf dem Stadtfest war hart. Natürlich spielen Nazis in der Stadt nach wie vor eine Rolle. Immer wieder bekommen Freunde von mir besorgte Anrufe von Verwandten. Die Spaltung in der Gesellschaft ist groß. Auf der einen Seite die Rechten, auf der anderen eine bunte Gegenbewegung. Auch von der Stadt wird viel getan, immerhin will Chemnitz 2025 europäische Kulturhauptstadt werden.