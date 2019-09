Keine Selbstfindungsblogs, sondern Tupperdosen haben unserem Autor geholfen. Seit sie sich in seinem Kühlschrank stapeln, weiß er: Alles hat seinen Platz. Auch er.

Another Brick in the Fridge
Ich brauche keinen Selbstfindungsblog

Dass man sich mit dem Rasenmäher nicht die Nasenhaare schneiden kann, ist ein schmerzhaftes, aber mitunter doch notwendiges Erlebnis der Jugend. Und dass man selbst in seinen Zwanzigern quasi keinen Sex hat, na, das muss wohl so sein. Es braucht unerfreuliche Erfahrungen, um einen auf den Boden der Tatsachen zu holen. So wird noch der Letzte erwachsen. Die Härte der Wirklichkeit ersetzt treu die Wärme fehlender Umarmungen.

Einsehen musste ich so vor drei Jahren, dass die schmale gelbgrüne Schüssel für die im Übermut gekochten fünf Liter Kochtopfsuppe zu klein war. Mehr noch: Auch der Boden lief nach kurzer Zeit damit schon voll.

Ich setzte mich auf einen noch sauberen Stuhl und hätte dem Abfüllobjekt, an dessen Benutzung ich so kläglich gescheitert war, im Tone einer mir bekannten Mutter sagen mögen: Ich bin nicht mal enttäuscht von dir. Aber stattdessen tupperte ich den Rest weg.

Alles hat seinen Platz

Inzwischen vergeht kaum ein Tag, ohne dass ich etwas weggetuppert hätte. Ordentlich aufgereiht stehen die Boxen im Kühlschrank, bei deren Anblick ich früher an Krankenhäuser und langsames Verschimmeln denken musste. Es gibt Sachen, dachte ich damals, die kann man nicht portionieren; heute weiß ich es besser. Von Salat über Schokolade und Seife, Brokkoli, Bananen, Beton, Wurst, Käse, Baumstämme, frisches Dämmmaterial bis hin zu Hühnerbeinen, Weizenkleie oder Orangenhaut: Es hat alles seinen Platz.

So auch ich. Einst chronisch unzufrieden und orientierungslos finde ich heute den Weg in das Herz schlecht gelaunter Parkwächter und sogar zuverlässig die am längsten haltbare Milch im Regal. Ich brauche nicht mehr dreiundvierzig Wochen, um die Artikel über die "Generation Burn-out" zu lesen, und wahre die Symmetrie, wenn ich mich auf Parkbänke setze. Ich füge mich ein in die Gesellschaft, will nicht zu viel und nicht zu wenig und vor allem alles zu seiner Zeit (aber auch nur dann). Auch ich habe meinen Platz.

In der Küche stehe ich also, döse und verdose.

Ich weiß, wo ich hingehöre: in die Küche. Auch das ist Erkenntnis von der wertvollen Sorte. Ich störe zum Beispiel nicht mehr im Bad, dort hat man jetzt Ruhe vor mir. Wozu gibt es schließlich Urinprobenbecher?

In der Küche stehe ich also, döse und verdose. Reste, wie viele wohl sagen würden. Ich sage: Schätze. Immer, wenn mir gerade langweilig ist, tue ich so, als hätte ich ihren Inhalt vergessen, und probiere und schnüffle mich aufs Neue durch sie durch. Was man da nicht alles findet! Unter anderem den Schalter, an dem das Licht im Kühlschrank ein- und ausgeschaltet wird. Und wieder eine Stunde rum. Bald fängt Maischberger an.

Wie ich so weit gekommen bin, werden viele von Ihnen jetzt fragen, und Sie fragen zu Recht. Das Fremdeln mit dem Weltmedium Plastikdose nahm ab, als die Rolle Gefrierbeutel, die mich seit meinem zehnten Lebensjahr zweckentfremdet begleitet hatte, in die Hand gedrückt von den Autoritäten, "falls du mal was für unterwegs mitnehmen willst", wider Erwarten doch einmal aufgebraucht war.