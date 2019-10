Während die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion Orte in Berlin blockieren, wird über Sinn und Unsinn ihrer Aktionsformen diskutiert. Wer macht da eigentlich mit?

Der Große Stern, der Potsdamer Platz, die Marschallbrücke – seit Montag blockieren Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion immer wieder zentrale Orte in der Berliner Innenstadt. Sie wollen, so sagen sie es, den Alltag unterbrechen, um Aufmerksamkeit für den Klimawandel zu erzeugen und die Politik dazu zu bringen, etwas dagegen zu unternehmen.



Währenddessen diskutieren die, die nicht bei Extinction Rebellion aktiv sind, über Sinn und Unsinn, Chancen und Gefahren der Bewegung. Und darüber, ob sie offen für Rechte ist – einer der Mitgründer, der Brite Roger Hallam, hatte in einem ZEIT-Interview gesagt, auch wer "ein bisschen sexistisch oder rassistisch denkt", könne mitmachen.

Wie viele Menschen sich bei Extinction Rebellion engagieren und welchen Hintergrund jeder Einzelne von ihnen hat, weiß niemand so genau. Die Bewegung ist erst seit Anfang des Jahres in Deutschland aktiv und dezentral organisiert, eine Leitung gibt es offiziell nicht.



ZEIT Campus ONLINE hat sich bei den Blockaden in Berlin umgehört, um herauszufinden: Wer macht bei Extinction Rebellion mit? Und warum? So widersprüchlich es klingt: Von der Bewegung fühlen sich Menschen angezogen, denen andere Proteste nicht weit genug gehen. Und solche, die radikale Aktionsformen abschrecken und die friedlicher demonstrieren wollen.

Die Neu-Aktivistin

Stephanie Langsch ist 31 Jahre alt. Sie arbeitet als Projektmanagerin bei einem Beratungsinstitut in Potsdam und lebt in Berlin.

Stephanie Langsch begann am Montag am Potsdamer Platz und beteiligte sich im Lauf der Woche an vielen weiteren Blockaden in Berlin. © Privat

"Vor allem während meines BWL-Bachelors galt ich als vermeintliche Ökotussi. Nicht unbedingt wegen meines Kleidungsstils, sondern weil ich immer wieder das Thema Nachhaltigkeit angesprochen habe, in Vorlesungen und unter Freunden. Aber keiner wollte mit mir darüber reden. Und meine Vorschläge für einen bewussteren Konsum, dass man auch eine Brotdose aus Metall verwenden oder mal nicht fliegen könnte, prallten an den anderen ab. Bei Extinction Rebellion habe ich Menschen gefunden, die verstehen, warum ich mich dafür einsetze, dass sich etwas verändert.

Früher habe ich immer gedacht, dass Aktivismus nichts für mich ist. Mir kam das einfach zu aggressiv vor: Wenn ich gesehen habe, dass Protestierende sich vermummt und gegen die Polizei gewandt haben, konnte ich mich damit gar nicht identifizieren. Natürlich war ich mal auf Demos, für mehr biologische Landwirtschaft zum Beispiel. Aber ich hatte immer das Gefühl, das bewirkt nicht so viel. Und es war mir auch meistens zu eng gefasst, wofür die auf die Straße gegangen sind.

Von Extinction Rebellion erfahren habe ich Anfang des Jahres, als die erste Rebellionswoche angekündigt wurde. Ich habe gelesen, dass sie einen System- und Kulturwandel erreichen wollen hin zu einer klimagerechten Zukunft und einem menschlicheren Miteinander. Da dachte ich: Perfekt! Das ist genau das, wofür ich mich bisher immer versucht habe einzusetzen.

Ich finde gut, dass sich Extinction Rebellion auf das ganze System bezieht und nicht nur sagt: Stoppt die Kohlekraftwerke! Oder: Hört auf, Plastik zu verwenden! Und ich finde gut, dass Extinction Rebellion eine regenerative Kultur vorlebt, also einen fürsorglichen Umgang mit sich selbst, mit den anderen in der Bewegung und auch mit den Menschen drum herum.

"Erst war ich gar nicht so heiß darauf, mich in eine Blockade zu setzen." Aktivistin Stephanie Langsch

Erst war ich gar nicht so heiß darauf, mich in eine Blockade zu setzen. Als ich gesehen habe, wie Lock-ons aussehen, also die Vorrichtungen, mit denen Menschen sich anketten, hat mir das nur Angst gemacht. Aber die anderen haben mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, dass ich Teil der Bewegung sein kann, auch wenn ich nicht gleich sage: 'Jo, ich kette mich an den Reichstag.' Und dass ich mein eigenes Tempo gehen darf. Ich habe mich Stück für Stück vorgearbeitet. Und mich dann doch auf die Straße gesetzt.

Den ganzen Montag habe ich bei der Blockade am Potsdamer Platz verbracht – gepicknickt, gesungen, Uno gespielt, und am Ende auch übernachtet. Richtig geschlafen haben wir nicht, die Polizei hatte die ganze Zeit Flutlicht an. Morgens wurden wir dann geräumt. Ich habe mich nicht wegtragen, sondern nur abführen lassen.

Meine Eltern haben davor zu mir gesagt: 'Verbaue dir damit nicht deine Zukunft!' Aber ich denke mir: Welche Zukunft? Es gibt vielleicht keine Zukunft mehr, wenn wir jetzt nicht dieses Risiko eingehen."