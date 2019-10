Anastassia Pletoukhina hat das Attentat in Halle überlebt. Sie ist enttäuscht von der Polizei und fordert mehr Schutz für die jüdische Gemeinde.

Anastassia Pletoukhina hat in Berlin die jüdische Studierendeninitiative Studentim gegründet. Wir haben sie vergangenes Jahr interviewt, nachdem in Berlin zwei junge Männer mit Kippa angegriffen worden waren. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch Vorsitzende von Studentim. Jetzt haben wir sie noch einmal angerufen: Pletoukhina war Augenzeugin in Halle und hat das rechtsextreme Attentat überlebt.

Wir wollten ganz entspannt Jom Kippur feiern, mein Mann und ich. In Berlin, wo wir wohnen, sind die Synagogen an Jom Kippur immer total überfüllt. In Halle kennen wir den Vorbeter und dachten, es ist ruhiger. Wir wollten die kleine Gemeinde an dem hohen Feiertag unterstützen.



Vor Synagogen steht gewöhnlich immer ein Häuschen, in dem ein Polizist während des Gottesdienstes sitzt und wacht. Und wenn nicht, gibt es einen Polizisten, der Streife fährt. Das war in Halle nicht der Fall und das ist entsetzlich. Es ist Aufgabe des Landes, zu entscheiden, wie viel Schutz Synagogen bekommen. Gerade jetzt, wo die Gewaltbereitschaft in Deutschland zunimmt und man genau weiß, dass es in Halle rechtsextreme Zellen gibt, hätte die Synagoge selbstverständlich geschützt werden müssen. Es hätte nicht zu dem Attentat kommen müssen. Das ist es, was mich so schockiert. Ich wünsche, mir dass jetzt endlich etwas passiert, dass Xenophobie, Rassismus und Antisemitismus ernsthafter angegangen werden.

"Antisemitische Übergriffe und Anschläge können in Deutschland geschehen, jederzeit."

Viele Menschen aus der jüdischen Gemeinde haben das Vertrauen verloren, dass der Staat sie schützen wird. Das ist durch die Bank so, sowohl bei Alten wie bei Jüngeren. Ich bekomme von allen Seiten mit, dass sich Menschen fragen, ob sie noch sicher sind. Das Attentat markiert für die jüdische Gemeinde einen Wendepunkt. Ich hoffe jedoch, dass jetzt auch die deutsche Regierung handelt.



Innerhalb der jüdischen Gemeinde wurde in den letzten Jahren häufig diskutiert, ob der Polizeischutz vor den Synagogen nötig ist. Dass er nötig ist, wurde uns besonders während des Gaza-Krieges von 2014 bewusst, als Rechtsextreme in Deutschland öffentlich gerufen haben: Juden ins Gas.



Anastassia Pletoukhina 33, ist mit zwölf Jahren aus Moskau nach Deutschland migriert. Sie hat die jüdische Studierendeninitiative in Berlin "Studentim" gegründet. Derzeit promoviert sie am Fachbereich Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie ist Repräsentantin der Jesiwh Agency in Berlin.

Es muss endlich im Bewusstsein der Gesellschaft ankommen, dass antisemitische Übergriffe und Anschläge in Deutschland geschehen können, jederzeit. In der Synagoge in Halle haben zwar alle gut reagiert: Die Tür wurde verschlossen, der Vorbeter sagte: Bringt euch in Sicherheit. Und der Vorsitzende hat binnen Minuten die Polizei gerufen. Aber selbst innerhalb der jüdischen Gemeinde wurde die Gefahr unterschätzt. Bis alle in die Gänge gekommen sind, hat es gedauert – weil viele nicht wahrhaben wollten, dass wir tatsächlich angegriffen werden. Auch ich dachte: Es kann nicht sein, ach nein. Ich sah zwar den Rauch und dachte, es ist nur ein Feuerwerk. In der Synagoge waren auch amerikanische Mitbeter. Denen war die Gefahr deutlich bewusster. Aber wir wussten alle nicht, wie wir uns in der Situation verhalten sollen.