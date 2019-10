Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans könnten in die Stichwahl um den SPD-Vorsitz kommen. Angetreten als Underdogs haben sie gute Chancen, weil viele Jusos sie lieben.

Eigentlich hätte die SPD wissen müssen, dass diese Wahl unvorhersehbar wird. Immerhin ist es das erste Mal, dass alle Mitglieder über den Vorsitz abstimmen können. Mehr Demokratie geht ja gar nicht. Umso enttäuschter dürfte die Partei auf die wenig euphorisierende Beteiligung blicken. Bis heute Nacht wird zwar noch gewählt, am Ende werden aber, wie es aussieht, wohl nur etwa 40 Prozent der Genossinnen und Genossen ihre Stimme abgegeben haben. Doch das ist nicht für alle schlecht.

Die Parteivorsitzwahl ist eine Wahl der Engagierten. Der Leute, die zu einer der 23 Regionalkonferenzen gefahren sind und sich zu jedem Team Notizen gemacht, Tabellen gemalt und ihm Punkte gegeben haben. Es wird eine Wahl der Informierten sein. Derjenigen, die nicht aus Gewohnheit die Namen ankreuzen, die sie schon kennen, Olaf Scholz zum Beispiel.



Und das ist für eine Gruppe gut: die Jusos. Wer jung in eine Partei eintritt, der ist dort eben nicht aus Gewohnheit, sondern aus Überzeugung – und der bringt sich auch eher ein. Die SPD-Jugendorganisation hat traditionell ein hohes Mobilisierungspotenzial.

Deshalb ist es auch gar nicht so überraschend, dass jetzt, kurz vor der Stichwahl, viele vom Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sprechen. Die beiden sind mit der Unterstützung von Kevin Kühnert angetreten, dem Juso-Vorsitzenden – obwohl Esken 58 Jahre alt ist und Walter-Borjans 67. "Saskia, Norbert, können wir ein Foto machen?", diese Frage wurde den beiden nach fast jeder Regionalkonferenz gestellt. Die Juso-Verbände machten damit immer deutlich, hinter wem sie stehen. Teilweise standen da dann nämlich 30, 40 junge Leute auf Fotos hinter den beiden. Die Karlsruher Jusos schenkten dem Team sogar rote Halstücher, fürs Foto und als Andenken. Angetreten als Underdogs haben Esken und Walter-Borjans jetzt gute Chancen, in die Stichwahl einzuziehen.

"Generationenmix statt Generationenwechsel"

An der SPD-Vorsitzendenwahl kann man eine größere Entwicklung beobachten: Es geht nicht um jung gegen alt. "Generationenmix statt Generationenwechsel", nennt der Zukunfts- und Jugendforscher Horst Opaschowski, früher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen und heute Autor verschiedener Bücher, das, was gerade passiert. Er sieht eine neue Generationensolidarität, in dem Bewusstsein, dass die Jungen auf die Alten angewiesen sind und die Alten auf die Jungen.

Deshalb begeistert eine junge Figur wie Greta Thunberg auch Großeltern, nicht nur deren Enkelkinder.

Wenn man alt ist, heißt das nicht, dass man sich kaum für junge Themen einsetzt. Bernie Sanders etwa war 74 Jahre alt, als er zum ersten Mal Präsident der USA werden wollte. Trotzdem versammelte er junge Wähler hinter sich, sie sagten "feel the bern", sie fanden ihn authentisch und er brachte Positionen ein, die extra für sie gedacht waren: Sanders kämpfte gegen Studiengebühren und für eine bessere Gesundheitsversorgung. Laut einer aktuellen Umfrage will bei der nächsten Wahl in den USA immer noch ein Drittel der unter 35-jährigen Demokraten Sanders wählen. #feelthebern.

Auch Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben ein eigenes Hashtag. Mit #Eskabolation taggen sie auf Twitter und Facebook ihre Bewerbungsposts – nur auf Instagram sind sie beide nicht aktiv. Von Saskia Esken gibt es dort nur einen toten Account und ein altes Porträtfoto. Sie werde einfach nicht warm mit der Plattform, sagte sie auf einer der Regionalkonferenzen, als eine junge Frau sie darauf ansprach. Und am Ende ist die Instagram-Abstinenz vielleicht eh viel näher am Markenkern des Teams: Sie treten an als die gutmütigen, idealistischen Älteren. Zwei, die nie besonders viel Macht hatten – aber die Macht, die sie hatten, nutzten. Norbert Walter-Borjans war Finanzminister in NRW, kaufte Steuer-CDs und holte damit mehrere Milliarden hinterzogene Steuern zurück. Er verhinderte ein Steuerabkommen mit der Schweiz. Und er sagt, dass der Staat Schulden aufnehmen sollte, um in Klimaschutz zu investieren. Saskia Esken stimmte im Bundestag gegen den Uploadfilter und gegen das Geordnete-Rückkehr-Gesetz, das unter den Jusos nur als "Hau-ab-Gesetz" bezeichnet wird.

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans kommen rüber wie diese Sorte Pateneltern, mit denen man bei Kinobesuchen Popcorn und Nachos bestellen durfte. Verteilungsgerechtigkeit und Digitalisierung, Klimaschutz und Vermögensteuer.