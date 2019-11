Für Alt-Grüne ist es eine Glaubensfrage, für Tim Demisch einfach nur Politik: Wie ein 19-Jähriger mit einem Antrag den Homöopathie-Streit bei den Grünen auslöste.

Wie einer, der einen politischen Streit in der Größenordnung eines mittleren Erdbebens angezettelt hat, sieht Tim Demisch nicht gerade aus. Der 19-Jährige sitzt an einem Mittwoch im November in einem Hörsaal am Politischen Institut der Freien Universität Berlin und hat die Hände gefaltet, als würde er seine eigene Merkel-Raute üben.

Tim Demisch, weißer Strickpulli, Jeans und weiße Sneakers, hört dem Professor zu und lächelt, wenn der einen Witz macht. Die Witze sind gut, Tim ist keiner der aus Höflichkeit lacht. Der Politikstudent im dritten Semester hat einen Teil der Hausaufgaben gemacht und einen Teil nicht, typisch Student eben. Der Unterschied zu den meisten seiner Kommilitonen: Tim redet nicht nur über Politik, er macht sie auch. Und wenn man ihn fragt, ob er geahnt hat, dass das mal so eskalieren würde, dann sagt er: "Nein, null".

Am 9. September 2019 geht auf einer Webseite der Partei Bündnis 90/Die Grünen, auf der Mitglieder Anträge für den Parteitag am 15. November stellen können, ein Antrag von Tim Demisch ein. Gemeinsam mit acht Mitstreiterinnen hat er wochenlang daran getüftelt. Es geht um Homöopathie. Dieser Antrag soll zum Streitthema der kommenden Wochen werden. Dutzende Medien werden darüber berichten, manche werden munkeln, das sei Stoff für eine Spaltung der Partei.

Derzeit werden homöopathische Mittel von den Krankenkassen übernommen, das will Demisch ändern. Wer Homöopathie so unterstützt, hält es nicht so genau mit der Wissenschaft, das finden er und seine Mitstreiterinnen. Der Kernpunkt des Antrags: Die Grünen sollen sich klar zur Wissenschaft bekennen und sich gegen Homöopathie aussprechen. Es werden Studien angeführt, die die Wirksamkeit von Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus widerlegen. "Wir treten für eine wissenschaftlich fundierte, faktenbasierte und solidarisch finanzierte medizinische Versorgung für alle ein. Die Finanzierung von nachweislich nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirksamen Behandlungsmethoden ist mit diesem Grundsatz unvereinbar", heißt es da.

Ein paar Stunden später hat der Antrag hunderte Unterschriften und Tim Demisch einen Shitstorm am Hals.

Um die Debatte zu begreifen, vor allem ihre Hitzigkeit, muss man verstehen, wer die Grünen sind, oder vielleicht: wer sie waren.

Als ehemalige Protestpartei haben die Grünen viele Wählerinnen, die sich als alternativ verstehen und alternatives Leben führte nicht selten zur alternativen Medizin. Auch innerhalb der Partei gab es schon immer wichtige Befürworter. Die Partei tut sich, ähnlich wie bei der Impfdebatte schwer, eine klare, an der Wissenschaft ausgerichtete Linie zu finden.

Mit Tim Demisch und seinen Mitstreiterinnen steht nun eine neue Generation Grüne auf und fordert etwas anderes: unite behind the science. Vereint euch hinter der Wissenschaft. Angelehnt an Greta Thunberg und die gesamte Fridays for Future-Bewegung. Diese Generation hat nicht viel für altgrüne Argumente übrig, sie beziehen sich auf Fakten und wollen, dass ihre Partei sich klar positioniert.

Was bedeutet dieser Streit um Homöopathie für die Partei? Auf dem besten Weg zur Volkspartei stehen sich jetzt zwei Lager gegenüber: Für die einen geht es um alte Werte, für die anderen ums Prinzip. Erleben die Grünen hier, was auch das Land erlebt, führen sie jetzt einen Generationen-Konflikt: Neu-Grün gegen Alt-Grün?

Denkt man an Alt-Grün, denkt man relativ schnell an Joschka Fischer. Und denkt man an Joschka Fischer, dann denkt man vielleicht an Macht, an Egomanie, aber auf jeden Fall denkt man an weiße Turnschuhe.

Joschka Fischer und seine weißen Nikes, die er 1985 bei seiner Vereidigung zum ersten grünen Umweltminister im hessischen Landtag trug, waren eine Provokation. Sie waren radikal, und spielten mit den Vorurteilen der etablierten Parteien. Sie waren ein Symbol: Dagegen, anders, emotional. Kreativ, launig, laut. So waren die Grünen früher.

Tim Demisch trägt heute auch weiße Sneakers. Aber diese sind mittlerweile im Mainstream angekommen, gesellschaftlicher Konsens, im Alltag, auf Hochzeiten und ja, auch im Bundestag. Sie sind bequem, massentauglich. Sie sind überall. Ein bisschen so wie mit den Turnschuhen, ist es mit dieser Partei.