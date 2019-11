Eine finanziert sich selbst, die andere wird von ihren Eltern gefördert: Zwei Medizinstudentinnen reden darüber, ob es in Deutschland wirkliche Chancengleichheit gibt.

Maya Adhikari* studiert in München Medizin. Sie finanziert sich ihr Studium mit einem Stipendium, mehreren Jobs und spart für einen Auslandsaufenthalt. Paula Krüger* studiert ebenfalls Medizin, in Köln. Ihre Eltern sind beide Ärzte und finanzieren ihr Studium. Sie hat ein Jahr in Mexiko studiert. Können die beiden Frauen trotz unterschiedlicher Startbedingungen das Gleiche erreichen?

ZEIT Campus ONLINE: Ihr studiert beide Medizin und seid schon in den letzten Zügen. Wann war für euch klar, dass ihr Ärztinnen werden wollt?

Maya: Ich hatte zu meiner Schulzeit viele Interessen, ich hätte mir auch gut vorstellen können, Philosophie oder Mathematik zu studieren. Am Ende war Medizin aber eine Vernunftentscheidung. Meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass ich kein brotloses Fach studiere. Ich weiß nicht, ob ich etwas anderes studiert hätte, wenn ich nicht diesen ‘kleinen familiären Druck’ gehabt hätte.

Paula: Nach dem Abi wusste ich noch nicht genau, was ich studieren will. Ich dachte mir: Medizin oder Politikwissenschaft? Aber ich wollte erst mal verschiedene Dinge ausprobieren, war drei Monate in Südamerika und habe ein Pflegepraktikum in einer Klinik gemacht. Politikwissenschaft konnte ich nicht zum Sommersemester anfangen, Medizin aber schon – also habe ich mich dafür entschieden. Zu Politik hätte ich ja immer noch wechseln können, wenn es mir nicht gefallen hätte.



ZEIT Campus ONLINE: Maya, wie hätten deine Eltern reagiert, wenn du gesagt hättest 'Ich will lieber Philosophie studieren'?

Maya: Ich glaube, sie hätten sich Sorgen gemacht. Sicherheit ist meinen Eltern sehr wichtig und Philosophie führt ja nicht zwingend zu einem klaren Beruf. Sie hätten mich vielleicht nicht so sehr unterstützt, wenn ich irgendwas Schöngeistiges gemacht hätte.

ZEIT Campus ONLINE: Was machen deine Eltern beruflich?

Maya: Meine Eltern sind 1998 mit mir und meiner Schwester nach Deutschland gekommen. Meine Mutter ist Hausfrau. Und mein Vater hat hier ein Stipendium bekommen und studiert. Mit fast 40 hat er dann promoviert – davor hatte er nicht das Geld dafür. Meinen Eltern war es enorm wichtig, dass ich nach dem Abitur studiere und mein Privileg nutze.



ZEIT Campus ONLINE: Welche Rolle haben deine Eltern in der Entscheidungsfindung gespielt, Paula?

Paula: Meine Eltern haben mich immer unterstützt in allem, was ich machen wollte. Sie waren immer gute Berater für mich. Aber sie haben nicht auf ihrer Meinung beharrt und gesagt: Du musst auf jeden Fall Medizin oder Jura studieren!

Maya: So richtig beraten haben meine Eltern mich nicht. Ich glaube allein schon deshalb, weil ihnen der Hintergrund dafür fehlt. Wenn ich jetzt auf meine Schulzeit zurückblicke, habe ich relativ wenig ausprobiert. Ich glaube, wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, stehen einem viel mehr Türen offen. Die Eltern können einem eine Sprachreise nach Frankreich finanzieren oder ein Forschungspraktikum in den Vereinigten Staaten. Eine Schulfreundin von mir war zum Beispiel in den USA und hat sich da lange durchprobiert – das wäre bei mir undenkbar gewesen.

Paula: Ich glaube auch: Das war mein großer Vorteil. Meine Eltern haben immer gesagt: Ja klar, mach – das ist alles gar kein Problem.

Maya: Es gibt nicht nur ein finanzielles Defizit, wenn man nicht aus einer wohlhabenden Familie stammt, sondern auch ein großes Informationsdefizit. Zum Beispiel, welche Fördermöglichkeiten gibt es? Man muss sich das selber zusammensuchen, während andere das serviert bekommen, von ihren Eltern oder von anderen Leuten aus dem Umfeld.

Paula: Ja, auf jeden Fall! Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Eltern Akademiker sind oder an ihrer Persönlichkeit: Aber ich kann mit ihnen gut darüber reden, wo ich jetzt eigentlich hin will und welche Möglichkeiten ich habe. Und sie bestärken mich ständig, meine Interessen, meine Persönlichkeit. Auch das ist eine unglaubliche Bereicherung – mal unabhängig vom Geld.



Maya: Absolut. Dennoch ist es doch so, dass Arbeiterkinder unterrepräsentiert sind im Studium. Viele schlagen eben doch den Berufsweg ein, den sie vorgelebt bekamen. Deshalb ist auch der Anteil von Arztkindern im Medizinstudium relativ hoch. Jemand, dessen Eltern ganz normale Arbeiter sind, der sieht diesen Weg nicht mal. Es braucht jemanden, der diese jungen Menschen auf ihre Möglichkeiten hinweist, ob auf Berufsmessen oder in der Schule.

ZEIT Campus ONLINE: Man merkt an der Art, wie ihr über dieses Thema sprecht, dass ihr euch schon viele Gedanken über Geld und Privilegien gemacht habt. Wann fing das für euch an?

Maya: Für mich fing das in der ersten Uniwoche an. Man trifft sich in der Erstiwoche, trinkt zusammen einen Kaffee. Da sagt der erste, er will später mal auf alle Fälle Kardiologe werden, weil sein Vater eine kardiologische Praxis hat. Ein anderer erzählt von seinem Gapyear in Australien und erklärt, wie toll diese Selbstfindungszeit war und dass er sich menschlich nochmal weiterentwickelt hat und sich erst durch diese Erfahrung für Medizin entschieden hat. Für sie waren das normale Dinge. Für mich war das am Anfang einfach unbegreiflich! Beim ersten Anatomiekurs kamen manche gleich mit Atlanten oder den Arztkitteln ihrer Eltern, auf denen der Name noch draufstand. Das klingt vielleicht komisch, aber ich fühlte mich wie ein Eindringling, der sich das erst mal anschauen muss, um das System zu verstehen.

Paula: Ich habe mich schon im Gymnasium damit auseinandergesetzt – von der anderen Seite. Ich war auf einer Privatschule und überall außerhalb, zum Beispiel im Sportverein, war das ein Thema. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ausgegrenzt wurde oder so, überhaupt nicht. Aber ich wurde auf jeden Fall damit konfrontiert. Und auch jetzt in meinem Studium wird mir meine Herkunft bewusst: Ich muss nicht arbeiten gehen, um meine Miete oder mein Essen zu zahlen.