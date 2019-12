Janis hat das Asperger-Syndrom. Er sagt, ihm gehe die Empathie ab. Wie er die Welt und Menschen wahrnimmt, erzählt viel über all jene, die sich als normal bezeichnen.

Janis sieht seine Kommilitonin hinter den Glasscheiben des Seminarraums sitzen, als er zufällig vorbeiläuft. Sie besucht ein Seminar in einem Berliner Universitätsgebäude, zweite Etage. Weil Janis nichts zum Schreiben bei sich hat, geht er in die Teeküche, holt einen dieser braunen Kaffeefilter und schreibt mit einem Stift darauf: "Kaffee?" Er drückt den Filter fest an die Glasscheibe und schaut sie an. Sie grinst, nickt. Die anderen im Seminar tuscheln, lachen. Was macht der Typ da?!? Er geht, kommt kurz darauf zurück, hat wieder einen Kaffeefilter in der Hand. Diesmal hat er einen Geldbetrag mit vielen Nullen darauf geschrieben. Er grinst stolz – das ist sein Kontostand, gewachsen aus seinem Jahreseinkommen aus Aktien. So erzählen beide die Geschichte.

Janis redet viel über Geld. Einmal hat er einer wildfremden Frau an der Berliner Friedrichstraße erzählt, wie hoch sein Kontostand gerade ist. Dann ist er einfach weitergegangen. Es war nicht witzig gemeint. Janis lacht auch nicht, wenn man ihm einen Witz erzählt. Sein Gesicht ist dann ausdruckslos, als prallte die Pointe an ihm ab, wie ein Medizinball von einer Betonwand. Er fängt dann lieber wieder an, von Aktien zu reden, von Beta-Koeffizienten, dem Bullenmarkt, seinem Portfolio, dem Gewinn aus diesem Monat.

Janis ist 31 Jahre alt und hat das Asperger-Syndrom, wie Greta Thunberg, die kürzlich vom Time Magazine zur wichtigsten Person des Jahres gewählt wurde. Das Asperger-Syndrom ist eine leichte Form des Autismus, Betroffene können sich oft nur sehr schwer in andere Menschen hineinversetzen. Janis sagt, ihm gehe die Empathie ab. Auch Humor, Gesichtsausdrücke und Gesten können viele Betroffene nur schwer deuten. Sie brauchen Routinen und Rituale, weil sie von neuen Situationen schnell überfordert sind. Manche Betroffene sind hochintelligent, die meisten haben ausgefallene Spezialinteressen, viele haben Zwänge. Janis etwa wäscht sich jeden Tag mehr als 40 Mal die Hände. Und Janis studiert Sonderschulpädagogik. Er will Lehrer werden und Kindern helfen, die selbst Entwicklungsstörungen haben. Vielleicht will er dabei auch sich selbst ein bisschen näherkommen.

Asperger ist eine Gnade. Eine, die es einem manchmal schwer macht. Janis

Es ist warmer Tag. Janis kommt auf seinem blauen E-Roller angerollt. Sein Gesicht ist rundlich, er trägt eine schwarz-umrandete Brille und meist dunkle Sachen: irgendein T-Shirt, irgendein Pulli, eine Jeans dazu. Mode interessiert ihn nicht. Janis heißt eigentlich anders, er möchte aber lieber anonym bleiben. Während der Recherche für diesen Text treffen sich Janis und der Reporter vier Mal. Janis möchte jedes Mal in dasselbe Café direkt neben dem Universitätsgebäude gehen, er setzt sich immer in denselben Sessel, trinkt jedes Mal einen großen Milchkaffee und süßt ihn mit zwei Packungen Süßstoff.

Janis sagt: "Asperger ist eine Gnade. Eine, die es einem manchmal schwer macht." Es erinnert an den Ausdruck von Klimaaktivistin Greta Thunberg: Asperger sei ihre Superkraft, sagte sie. Janis sagt, er könne sich durch das Syndrom auf das konzentrieren, was wirklich wichtig für ihn ist. Nur so schaffe er das alles gleichzeitig: sein Studium, seinen Nachtjob, mit dem er sich das Studium finanziert, und sein Hobby: Aktienhandel. "Andere Leute müssen reisen, Sport machen und Freunde treffen, mir reicht es, zu Hause zu sein und mich selbst zu beschäftigen", sagt er. Wie viele Freunde er denn habe? "Na keinen", sagt Janis.

Es ist nicht so, dass Janis schüchtern wäre. Im Gegenteil. Oft sagt er Dinge, die andere Menschen niemals sagen würden. Bei einem Date hat er einem Mädchen einmal gesagt, ihre Schuhe sähen billig aus und ihre Schminke sei auch völlig daneben. Nach außen wirkt das unfreundlich, ja, ungehörig. Janis sagt, er kann in solchen Momenten nicht anders. Auch in der Universität eckt er an. Janis ist schnell im Kopf: Machen ihm Fächer Spaß, redet er gern – auch ohne sich zu melden. Die anderen im Kurs kommen dann kaum mit, sind genervt von seinen Monologen. Als eine Kommilitonin einmal aus seiner Sicht Falsches erzählte, unterbrach er sie. Einmal, zweimal, dreimal. Sie erzähle sowieso nur Blödsinn. Dass er damit recht hatte, glaubt er noch heute. Dass man sowas eigentlich nicht macht, weiß er. Dennoch passiert ihm das häufiger. Es gibt deshalb Dozenten und Kommilitonen, die genervt von Janis sind. Sie fragen sich: Kann oder will er nicht anders?