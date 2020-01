Lisa und Johann waren fünf Jahre ein Paar, da traf Lisa einen anderen. Heute sind die beiden wieder zusammen und sagen: Die Trennung hat unsere Beziehung besser gemacht.

Ganz schön überschätzt, dieses erste Mal. Oft fehlt es dabei an der Erfahrung, um es zu genießen oder richtig einzuschätzen. Und das ist nicht nur beim Sex so. Diese Serie erzählt vom Mut und vom Selbstvertrauen, es noch einmal zu versuchen. Dabei kann man nämlich etwas wirklich Wichtiges lernen: Beim zweiten Mal wird alles besser.

Es begann, wie Beziehungen beginnen, wenn man irgendwas-mit-20 ist und Liebe noch ein Gefühl und keine Notwendigkeit: Lisa und Johann treffen sich in Jena auf einer Party. Erst bestellt sie Schnaps, auf der nächsten Party er. Erst verstehen sie sich gar nicht, dann richtig gut. Ein erstes Date, danach noch viele Dates. Sie treiben auf der Luftmatratze die Saale hinunter, fahren mit dem Fahrrad durch den Regen, picknicken am Strand von Sankt Peter-Ording. Nach drei Jahren Beziehung ziehen sie zusammen nach Leipzig, in die erste gemeinsame Wohnung. Nach fünf Jahren will Lisa nicht mehr. Es ist Schluss.

Lisa: Unsere Beziehung entwickelte sich von kribbelnder Aufregung hin zu völliger Ruhe. Heute weiß ich, dass darin viel Positives steckt. Damals aber fiel mir plötzlich auf, dass wir viel weniger zusammen unternahmen als früher, viel weniger miteinander redeten, abends viele Serien guckten – wir waren super gemütlich geworden. Ich dachte: Fuck, ich fühle mich älter, als ich bin. Dann verknallte ich mich auch noch in einen Freund meiner Schwester. Das warf mich völlig aus der Bahn.

Johann: Wir hatten eigentlich zwei Trennungsgespräche, an beide erinnere ich mich nur noch schemenhaft – wie bei einem Unfall, da steht man ja auch unter Schock. Erst sagte mir Lisa, dass ihr in unserer Beziehung die emotionale Ebene fehle, Leidenschaft, Highlights. Ich sagte: Okay, das kriegen wir hin. Zwei Wochen später eröffnete sie mir, dass sie einen anderen kennengelernt hatte. Da wusste ich, dass ich ihre Entscheidung akzeptieren muss und nicht mehr viel tun kann.

Lisa: Ich habe Johann keine Chance gegeben. Es fällt mir heute immer noch schwer, darüber zu reden, weil es mir rückblickend so wahnsinnig leidtut.

Johann: Irgendwann stellt man sich in einer Beziehung die Frage: Will ich das eigentlich? Oder ist die Welt da draußen nicht viel interessanter? Ich kannte diese Gedanken. Als Lisa und ich uns kennenlernten, war ich 26 Jahre alt und kam aus einer langen komplizierten Beziehung, Lisa war 20 und gerade frisch in eine neue Stadt gezogen. Ich weiß noch, dass ich damals erst Angst davor hatte, mich an sie zu binden. Der Erfahrungsunterschied zwischen uns machte mir Sorgen.

Lisa und Johann führen heute eine Fernbeziehung: Lisa, 26, lebt in Leipzig und schreibt an ihrer Promotion in Psychologie. Johann, 32, arbeitet als Projektmanager in einer Agentur in Berlin.

Lisa: Mit meinem Auszug habe ich den schlimmsten Ego-Move abgezogen. Ich wohnte erst bei einer Freundin und dann in einer Fünfer-WG, ich wollte dem spießigen Leben davor etwas entgegensetzen. Im ersten Monat nach der Trennung war ich wie high. Ich war quasi mein ganzes Erwachsenenleben über in einer Beziehung gewesen, plötzlich fühlte ich mich empowered und frei. Dabei hat mich Johann nie eingeschränkt. Eine meiner besten Freundinnen hatte sich auch gerade frisch getrennt, wir verbrachten Abende mit viel Wein und redeten darüber, wie schön es ist, unabhängig zu sein. Und dann war ich ja auch noch so verknallt. Negative Gefühle ließ ich gar nicht an mich ran. Das kam erst später.

Johann: Nachdem Lisa ausgezogen war, schlief ich aus Trotz noch einmal in unserem gemeinsamen Bett. Das war überhaupt keine gute Idee, ich habe mich selten so schlecht gefühlt wie in dieser Nacht. Ich zog dann erst mal ins Gästezimmer. Nach zwei oder drei Wochen räumte ich Lisas Sachen dorthin – ihre Lampen, den Globus, den ich ihr mal geschenkt hatte, die ganzen Erinnerungen – und machte aus der Wohnung meine eigene. Und ich fing an, mich viel mit mir selbst und unserer Beziehung auseinanderzusetzen. Aus diesen Gedankenspiralen schrieb ich Lisa Briefe. Ich wusste, ich würde ihr das, was in meinem Kopf vorging, im Gespräch nie so darlegen können.

Lisa: In den Briefen hat sich Johann komplett offenbart, er erzählte, wie es ihm geht, wie er mit der Zeit umgeht. Das hat mich berührt, aber ich habe immer noch versucht, das alles so wenig wie möglich an mich heranzulassen. Als ich nach San Francisco flog, um meine Schwester zu besuchen, steckte ich die Briefe ein. Ich dachte: Falls ich abstürze, lese ich sie mir vorher durch. In dem Moment fiel mir überhaupt nicht auf, wie irrational das war.

Johann: Für mich war damals klar: Lisa ist weg. Ich hatte nie die Hoffnung, dass aus uns noch mal was wird. In der Zeit fasste ich den Entschluss, nach Berlin zu ziehen. In Leipzig hatten Lisa und ich den gleichen Freundeskreis, wir hätten uns nur irgendwann auf einer Party getroffen.

Lisa: Vier Monate nach der Trennung verabredeten wir uns dann. Ich hatte das Gefühl, es ist an der Zeit, dass wir uns sehen. Außerdem gab es Dinge zu organisieren, unsere Wohnung sollte übergeben werden. Als Johann mir die Tür öffnete, dachte ich: Was tust du denn da? Du liebst diesen Menschen so sehr.

Johann: Ich sah Lisas Blick und dachte: So wie sie mich ansieht, möchte sie mich küssen. Das war mir unangenehm. Wir kauften uns Baguette und Aufstriche – das hatten wir damals in Sankt Peter-Ording am Strand immer gegessen – und setzten uns bei einem Kumpel aufs Dach. Dann sagte Lisa, dass sie mich vermisst.