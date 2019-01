Braucht die Welt mehr SUVs? Sollte eine Bank in Waffen investieren? Zwei Berufseinsteiger sagen, was ihnen bei der Arbeit wichtig ist

Nachhaltige und soziale Investments

"Wenige können sagen, dass sie hinter den Werten ihres Arbeitgebers stehen. Das gilt besonders, wenn dieser Arbeitgeber eine Bank ist. Ich schon. Mein Arbeitgeber, die GLS Bank, hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, nachhaltiges und soziales Banking zu betreiben.

Mein Job ist es, genau zu überprüfen, ob Unternehmen unsere Anforderungen erfüllen. Denn nur dann investieren wir. Bei Atom- und Kohlestrom, Waffen und Panzern ist die Sache klar, dann gibt es von uns nämlich grundsätzlich kein Geld. Wenn ein Unternehmen dagegen zum Beispiel erneuerbare Energien fördert oder günstige Medikamente für Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern herstellt, ist das für uns interessant.

Zu meinen Aufgaben gehört es, Unternehmensprofile zu erstellen. Ich schaue mir dafür die Geschäftspraktiken direkt an, achte auf soziale und ökologische Kontroversen. Hat das Unternehmen Homosexuelle diskriminiert? Werden Flüsse verschmutzt? Findet Steuervermeidung statt? Meine Profile bekommt dann unser Anlageausschuss, in dem auch Experten mitentscheiden, die bei den NGOs Südwind und dem BUND arbeiten. Sie entscheiden, ob wir die Unternehmen in unsere Fonds aufnehmen oder nicht.

In meinem Studium habe ich gelernt, das Modell des Homo oeconomicus, der nur nach der eigenen Nutzen- und Gewinnmaximierung strebt, zu hinterfragen. Mein Job passt gut zu mir, ich mag die Verbindung von konventionellen Bankgeschäften mit Nachhaltigkeit. Dass sich meine Wertvorstellungen mit dem decken, was ich beruflich mache, erfüllt mich. Große Banken ohne nachhaltigen Ansatz kämen für mich nicht infrage.

Ich habe den Ehrgeiz, kleine und unbekannte Unternehmen zu finden, die ich gerne unterstützen möchte. Manchmal überprüfe ich abgelehnte Unternehmen nach einiger Zeit erneut und sehe, dass sie nachhaltiger geworden sind. Wenn ich Anfragen an die Unternehmen rausschicke, weil mir noch Infos fehlen, werden die schneller und umfangreicher beantwortet als noch vor vier Jahren, als ich angefangen habe. Es ist schön zu sehen, dass ökologisches und soziales Bewusstsein im Kapitalismus immer mehr zum Mainstream wird."

Tabea Lutzker, 27, hat Philosophy and Economics in Bayreuth und Economics in Münster studiert. Sie arbeitet in der Abteilung "Investmentfonds und Research" bei der GLS Bank.

Menschen helfen statt Autos verkaufen

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 1/19. Das aktuelle Heft können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

"Sechs Monate war ich für Daimler in China, entwickelte dort Preisstrategien und schrieb Vertriebsberichte für den Aufsichtsrat. Die Karriereaussichten waren super. Ich arbeitete dem Marketing-und-Sales-Direktor zu und bekam sogar das Angebot, mich für eine Führungsposition ausbilden zu lassen. Doch so richtig motivierte mich diese Aussicht nicht. Ich wollte nicht länger von den Entscheidungen anderer abhängig sein. Und ich fragte mich: Braucht die Welt wirklich noch mehr Autos? Meine Antwort darauf war Nein. Also habe ich bei Daimler gekündigt.

Heute bin ich Gründungsmitglied von share, einem Start-up. Statt SUVs verkaufen wir Nussriegel, Wasser und Seife. Das Besondere: Immer wenn jemand eines unserer Produkte im Supermarkt kauft, wird etwas Gleichwertiges an eine Person in Not gespendet. In Zusammenarbeit mit Einrichtungen wie dem Welternährungsprogramm der UN verbessern wir etwa die Nahrungs-, Trinkwasser- und Hygienesituation in Myanmar, Äthiopien oder dem Senegal.

Als mir mein Freund Sebastian von seiner Unternehmensidee für share erzählte, war ich sofort begeistert und wollte mitmachen. Einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen und zu überlegen, wie wir unsere gemeinsame Vision groß aufziehen können, war ein riesiger Motivator. In unserem Start-up kann ich Verantwortung übernehmen, nicht nur für mich, sondern auch für Menschen, die dringend Hilfe brauchen. Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass das Start-up-Leben mit vielen Unsicherheiten verbunden ist. Auch, was das Gehalt betrifft.

Unsere Vision ist es, die soziale Alternative im Supermarkt zu werden. Deshalb verhandle ich mit unseren Partnern, dass wir weitere Artikel wie Duschgel und Nudeln ins Angebot aufnehmen. Supermarktleitern zu zeigen, was wir monatelang auf dem Papier ausgearbeitet haben, ist das Schönste. Denn es ist der Moment, in dem aus einer Idee etwas Reelles wird. Viele meiner Kollegen wissen gar nicht, dass ich mal bei Daimler gearbeitet habe. In mein Profil auf der Firmen-Homepage habe ich es bewusst nicht reingeschrieben. Ich definiere mich nicht darüber. Menschen in Not zu helfen erfüllt mich viel mehr, als Autos zu verkaufen."

Tobias Reiner, 29, hat Internationale BWL an der Uni Frankfurt (Oder) studiert. Für einen Doppelbachelor verbrachte er zusätzlich ein Jahr in der argentinischen Stadt Córdoba.