Ob in Banken, im Handel oder bei Automobilherstellern: Betriebs- und Volkswirte sind derzeit fast überall gefragt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2017 weniger als zwei Prozent aller Wirtschaftswissenschaftler arbeitslos. Das heißt jedoch nicht, dass jeder seinen Traumjob bekommt, denn BWL ist der beliebteste Studiengang überhaupt: Laut Statistischem Bundesamt waren im Wintersemester 2017/18 knapp neun Prozent der Studierenden für BWL eingeschrieben. Das sind doppelt so viele wie in Jura, dem zweitbeliebtesten Fach. Es gibt also viel Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.

Wie gut der Berufseinstieg gelingt, hängt auch von deiner Spezialisierung ab. "Im Controlling ist es leichter als im sehr beliebten Marketing", sagt Pushpa Linke, HR-Managerin beim Staufenbiel Institut. Die meisten offenen Stellen gab es laut Arbeitsagentur in Management und Finanzen sowie in Handel und Vertrieb.