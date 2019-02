Statt wild drauflos zu googeln, beginnst du deine Online-Recherche am besten auf Websites wie hochschulkompass.de oder studiengaenge.zeit.de. Dort gibt es Datenbanken mit verschiedensten Masterfächern. Das Angebot reicht von "Archäologie der Römischen Provinzen" an der Uni Bamberg bis zum "Kita-Master" an der Uni Flensburg, bei dem man lernt, wie man einen Kindergarten leitet. Für eine Vorauswahl kannst du alle Studiengänge nach Kriterien wie Fach, Ort oder Zulassungsbeschränkung filtern. Die Website hochschulkompass.de bietet zusätzlich die Möglichkeit zu prüfen, ob für den jeweiligen Master Aufnahmetests oder andere Eignungsprüfungen notwendig sind. Sehr praktisch!

Internationale, meist englischsprachige, Studiengänge in Deutschland findest du in der Datenbank des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Die ist bei Google unter den Stichworten "DAAD" und "International Programmes" zu finden. Eine erste Inspiration kann auch masterwiki.de sein: Das private Projekt zeigt, welche Wege Absolventen mit dem gleichen Bachelorabschluss eingeschlagen haben.

Eine Alternative zur Online-Recherche sind Master-Messen. Die Veranstalter heißen zum Beispiel Horizon, Karrierestart, Master and More und Stuzubi. Deutsche und internationale Hochschulen stellen hier ihre Programme vor. Die Auswahl ist zwar nicht so groß wie im Netz, dafür kannst du dich an den Ständen persönlich informieren und Fragen stellen. Oft sind auch Studierende und Studienkoordinatoren der Hochschulen vor Ort.

Wenn du schon eine konkrete Hochschule im Sinn hast, aber noch nicht ganz genau weißt, was du dort studieren möchtest: Frag nach, wann Master-Infotage stattfinden. Die funktionieren wie eine Messe, nur dass ausschließlich die Studiengänge einer Hochschule vorgestellt werden.