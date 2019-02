In Foren hetzen Männer gegen Frauen, von denen sie sich abgelehnt fühlen. Sie nennen sich Incels, hassen sich selbst und die Gesellschaft und stacheln einander zur Rache an. Max war einer von ihnen. Warum?

Im Sommer vor acht Jahren begann das Leben für Max kompliziert zu werden. Er war damals 15 Jahre alt und zum ersten Mal verknallt. Sie hieß Hanna und war ihm schon den ganzen Sommer lang aufgefallen. Denn Hanna war anders als die anderen Mädchen. Keine Tussi. Max mochte, dass sie mit den Jungs Fußball spielte, beim Sport nie ihren Turnbeutel vergaß und manchmal "Scheiße" sagte.

An einem Nachmittag hatten Max und Hanna sich mit Freunden zum Schwimmen verabredet. Die beiden waren die Ersten am Treffpunkt. Da nahm Max all seinen Mut zusammen und fragte: "Wollen wir mal nur zu zweit etwas machen?" Hanna antwortete schnell, fast ohne Pause, so erzählt er es heute: "Max, tut mir leid, irgendwie bist du mir zu klein."

Es war das erste Mal, dass Max eine Abfuhr kassierte. Während die meisten Menschen den Liebeskummer der Teenagerzeit bald überwinden, blieb er an Max kleben.

"I literally can't imagine what a kiss feels like. When I kiss in my dreams there is no sensation whatsoever." Foreignincel4

Heute ist Max 23 Jahre alt und studiert BWL in Düsseldorf. Mit seinem hellblauen Polohemd und den gegelten braunen Haaren sieht er auch so aus. Er lächelt viel, oft aus Verlegenheit. Max ist ein unauffälliger Typ, der ein unauffälliges Leben führt. Wäre da nicht diese eine Besonderheit: Max hat noch nie mit einem Mädchen gekuschelt, geknutscht oder geschlafen. Er findet sich mit seinen 1,67 Meter immer noch zu klein, um ein Mädchen anzusprechen. Deshalb versucht er es erst gar nicht.

Incel Hinter der Geschichte Durch den Anschlag von Toronto im April 2018 wurde unsere Autorin auf die Incels aufmerksam. Sie wollte verstehen, wie man als junger Mann in die Szene gerät, und tauchte in das englische Incel-Forum auf Reddit ein. Max fand sie in einem deutschen Forum, in dem über Incels diskutiert wurde. Er schrieb ihr anfangs nur über eine anonyme E-Mail-Adresse. Mit der Zeit fassten beide Vertrauen, schrieben weiter Mails und telefonierten. Im Sommer trafen sie sich in Düsseldorf. "Voll gut, mal darüber geredet zu haben", sagte Max zum Abschied.

Es geschah eher schleichend, dass aus seiner Scham und Einsamkeit Hass wurde, erzählt Max. Hass gegen sich selbst. Dann entdeckte er ein Online-Forum von Männern, denen es genauso zu gehen schien wie ihm. Diese Männer nannten sich "Incels", das steht für involuntary celibates und bedeutet, dass sie unfreiwillig wie im Zölibat lebten, weil Frauen nicht mit ihnen schlafen wollten. Die Incels erklärten einander, warum das mit ihnen und den Frauen nie etwas werden würde. Sie stachelten sich in ihren Rachefantasien gegenseitig immer weiter an. Dann griffen einige von ihnen zur Waffe.

Der Erste war Elliot Rodger, 22, Studienabbrecher. Im Mai 2014 tötete er in der Nähe des Campus der University of California in Santa Barbara sechs Studierende, verletzte vierzehn weitere Menschen und nahm sich selbst das Leben. Im April 2018 fuhr der Informatikstudent Alek Minassian, damals 25, in Toronto mit einem Auto zehn Menschen tot und verletzte mehrere weitere. Einige Monate später schoss Scott Beierle, 40, ein ehemaliger Lehrer und Kriegsveteran, in einem Yoga-Studio in Florida um sich. Er tötete zwei Menschen und sich selbst. Diese Männer hinterließen Schriften oder Videos, in denen sie ihre Taten begründeten. Elliot Rodger veröffentlichte gleich ein 141-seitiges Manifest. "Ihr habt mich mein ganzes Leben lang gezwungen zu leiden, jetzt werde ich euch leiden lassen", schrieb er darin. "Darauf habe ich lange gewartet." Einige im Incel-Forum feierten ihn danach als Helden. "Hoch lebe der oberste Gentleman Elliot Rodger! Die Incel-Rebellion hat begonnen! Wir werden alle Chads und Stacys stürzen!", schrieb Alek Minassian kurz vor seinem Amoklauf auf Facebook. Die meisten, die diese Nachricht lasen, verstanden sie nicht. Max hätte sie sofort verstanden.

"Chad" und "Stacy", das sind Codewörter aus einer Parallelwelt. Die Incels bezeichnen so die attraktiven Männer und Frauen, die miteinander Sex haben. Ihre Feinde. Doch warum werden Männer wie Max zu Incels? Was fesselt sie am Hass, und wie verändert er sie?