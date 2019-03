Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 2/19. Das aktuelle Heft können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Leider nein. Rund 30.000 Menschen bestehen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt jedes Jahr ihre Promotion. Etwa die Hälfte möchte danach weiterforschen, heißt es im Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs. Doch an der Uni gibt es ein Missverhältnis zwischen dem Nachwuchs, der auf den Arbeitsmarkt kommt, und den verfügbaren Spitzenpositionen. In Stellenportalen werden jedes Jahr nur ein paar Hundert Professorenstellen ausgeschrieben. Kein Wunder, es gibt nur rund 47.000 Professuren.

Natürlich muss man kein Professor werden, um an der Uni forschen zu können, doch viele Stellen für Postdocs und im sogenannten akademischen Mittelbau sind befristet. Wer an den Hochschulen Karriere machen will, sollte sich darauf einstellen, sich immer wieder neu bewerben und beweisen zu müssen. Der Weg zur Professur ist weit und der Wettbewerb hart. Achtung: Wer zwölf Jahre lang befristet an der Uni gearbeitet hat, darf nicht weiter befristet werden. So steht es im Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Eigentlich soll es junge Forscher schützen, doch für manche beendet es die Laufbahn.