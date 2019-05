Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 3/19. Das aktuelle Heft können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Die Bundesregierung hat beschlossen, bis 2023 fünfhundert Millionen Euro in KI zu stecken. Im Vergleich zu den USA oder China ist das nicht viel. Allein die chinesische Hafenstadt Tianjin hat im vergangenen Jahr angekündigt, KI mit umgerechnet 14 Milliarden Euro zu fördern. Auch wenn die Investitionen der Bundesregierung im Vergleich gering wirken, hat Deutschland durchaus Stärken. Das zeigt die Studie des Bundeswirtschaftsministeriums, für die KI-Experten und Industrieunternehmen befragt wurden. Demnach ist Deutschland im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt, was die Entwicklung intelligenter Sensoren betrifft. Forscher im Bereich der Spracherkennung sind hier führend, auch wenn die Anwendungen eher im Ausland entwickelt werden. Die USA liegen in anderen Bereichen vorn: beim maschinellen Lernen, also wenn eine Software automatisch in großen Datenmengen Muster erkennt.

Grundsätzlich, so die Studie, würden deutsche Industrieunternehmen gern auf heimische KI zurückgreifen: 73 Prozent der Firmen würden einer deutschen oder europäischen Firma den Vorzug vor einer amerikanischen oder asiatischen geben. Doch nur die wenigsten KI-Anbieter seien sich dieses Standortvorteils bewusst. Das heißt also: Für KI made in Germany gibt es durchaus einen Markt. Wohl auch, weil die amerikanischen Digitalgiganten wie Facebook zuletzt eher mit Datenskandalen aufgefallen sind. "In den USA mag man als KI-Experte sicher mehr verdienen können", sagt Kristin Strauch, KI-Referentin bei Bitkom. "Wem aber bestimmte ethische Standards im Umgang mit den Daten der Nutzer wichtig sind, der ist vielleicht besser in Europa aufgehoben."