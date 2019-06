Im Rathaus Rudersberg in Baden-Württemberg lässt die Revolution auf sich warten. Der Bürgermeister Raimon Ahrens hat das Ortswappen ans Sakko gepinnt und schaut auf seine Apple Watch. "Herr Tuncer verspätet sich", sagt er zu den drei Beamten, die bereits im kleinen Sitzungssaal Platz genommen haben. Nach 15 Minuten eilt der Gründer in den Raum, schüttelt allen die Hände und entschuldigt sich. Faruk Tuncer ist im Terminstress. Denn Rudersberg ist nicht das erste Rathaus, das er heute betritt. Der 29-Jährige hat ein Start-up gegründet, das die öffentlichen Verwaltungen effizienter machen will. Um zu erklären, wie das gehen soll, ist er heute aus Berlin angereist und besucht seine Kunden.

Während die Bürger in Estland bereits viele Behördengänge von zu Hause aus erledigen können und in Japan sogar schon eine künstliche Intelligenz bei einer Bürgermeisterwahl angetreten ist, warten die Bürger in Deutschland oft mehrere Wochen auf Termine in Bezirksämtern und Kundenzentren. Die öffentlichen Verwaltungen hängen in Sachen Digitalisierung hinterher. Der Spiegel berichtete, dass die Bundesregierung längst Milliardenbeträge für Strategieberater von McKinsey oder Roland Berger ausgebe, um Digitalisierungsprojekte voranzubringen. Aber auch die Städte und Gemeinden müssen sich verändern. Und weil sie keine Berater zahlen können, läuft in Rudersberg ein Gründer in weißen Sneakern über die Flure. Aber wie kann ein Start-up aus Berlin überhaupt eine schwäbische Behörde umkrempeln? Und kann es die Verwaltung von ganz Deutschland modernisieren?

Faruk, der heute neben dem Bürgermeister sitzt, wusste das am Anfang auch nicht so genau. Vor drei Jahren hat er an der Hertie School of Governance in Berlin studiert und seine Masterarbeit über smart cities geschrieben. Danach hat er als Referent der CDU Angela Merkel zugearbeitet, bei Fragen zur Kommunalpolitik. Im vergangenen Jahr ist dann etwas geschehen, wovon die meisten Gründer träumen: Über einen Freund lernte Faruk zwei Investoren kennen, die im öffentlichen Sektor einen europaweiten Markt mit einem Wert von 1,6 Milliarden Euro im Jahr wittern. Sie wollten einen siebenstelligen Betrag in ein Start-up investieren, das die Arbeitsprozesse in der Verwaltung optimiert. Dafür brauchten sie nur noch die richtigen Leute.

Wir wussten nur, dass wir Städten bei Entscheidungen und der Steuerung helfen wollen. Und zwar mit Daten. Faruk Tuncer, Gründer von Polyteia

Die Geldgeber heuerten zwei Tech-Experten an, Lukas Rambold, 23, und Taisia Antonova, 34. Zwei, die wissen, wie man eine Software entwickelt und programmiert. Und Faruk Tuncer, der sich mit der Kommunalpolitik auskennt. Ihm kam das Angebot gelegen. "Ich wollte nicht nur mitentscheiden, was gemacht wird, sondern wie ." Das Millionenbudget hatten die drei sicher, bevor sie überhaupt eine Idee für ein Produkt hatten. "Wir wussten nur, dass wir Städten bei Entscheidungen und der Steuerung helfen wollen. Und zwar mit Daten", sagt Faruk. Ihrem Start-up gaben sie deshalb den Namen Polyteia. Politeia heißt Staat. Der griechische Philosoph Platon schrieb in seinem gleichnamigen Werk, dass die Philosophen, die weisen und moralischen Denker der Gesellschaft, herrschen sollten. Heute, rund 2500 Jahre später, sollen in den Städten Software und Algorithmen Entscheidungen vereinfachen.

Ungenutztes Wissen in Archiven und Excel-Tabellen

In Berlin kannte Faruk ein paar Leute, die wiederum ein paar Bürgermeister kannten. "Die habe ich angerufen und gefragt: 'Wer sind denn die ganz Innovativen?'" Als Erstes haben die Gründer den Hauptamtsleiter von Oranienburg besucht und ihn gefragt, wie die Stadt Entscheidungen trifft. Nach drei Monaten, in denen sie Interviews in zehn Städten geführt haben, hatten sie einen Fehler im System gefunden: Die Städte erheben zwar jede Menge Daten, nur nutzen sie diese offenbar nicht richtig. Weil sie die Daten in bis zu 200 verschiedenen Fachsystemen verbuchen. Vereinfacht gesagt: Kita-Anmeldungen speichert eine Kita-Management-Software, die Turnhallenbelegung plant eine Turnhallen-Management-Software, die Feuerwehreinsätze eine Feuerwehr-Management-Software. Die Meldedaten der Bürger, Daten zum Haushalt und Personal werden wiederum in separaten Systemen verwaltet. Viele Daten werden gar nicht erst von einer Fachsoftware erfasst, sondern sind in Excel gespeichert oder als Briefe in Ordnern, abgestellt in Archiven.

Wenn ein Bürgermeister vor der Frage steht, ob eine Kita ausgebaut werden sollte, wird es kompliziert. Er muss bis zu vier Abteilungen einbinden: Die Anzahl der Kinder verwaltet das Kita-Amt, die Anzahl des Betreuungspersonals kennt das Hauptamt, einen Überblick über die Bevölkerungsentwicklung hat das Einwohnermeldeamt, die Gelder verantwortet die Kämmerei. Ein Sachbearbeiter muss von allen vier Abteilungen Daten anfordern und sie anschließend in Excel tippen. Aus Sicht der Städte: ein irrsinniger Aufwand, der entweder gar nicht erst gemacht wird oder viel Zeit und Geld kostet. Das haben die Interviews ergeben. Polyteia hat ausgerechnet: Eine Mittelstadt gibt pro Jahr bis zu 100.000 Euro für die manuelle Verarbeitung von Daten aus. Ein Haufen Steuergelder, die man einsparen und sinnvoller investieren könnte, indem man eine Software entwickelt, die alle benötigten Daten automatisiert zusammenführt. Und den Beamten außerdem tagesaktuelle Berichte aufbereitet. Wenn ein Bürgermeister wie Raimon Ahrens im Gemeinderat seine Entscheidungen für einen Kita-Ausbau rechtfertigen muss, könnte er künftig interaktive Grafiken und Prognosen zeigen, statt sich bei Nachfragen durch seitenlange Ausdrucke wühlen zu müssen.

Die 11.000-Einwohner-Gemeinde Rudersberg liegt 40 Kilometer nordöstlich von Stuttgart und wirbt mit einer historischen Dampfbahn, die Besucher auf steiler Strecke durch den schwäbischen Wald befördert. Die Innovation ist mehr als 100 Jahre alt. Jetzt will Raimon Ahrens der Verwaltung ein Update verpassen. Er ist genauso alt wie Faruk Tuncer, 29. Die Sitzungen des Gemeinderats hat er bereits auf iPads umgestellt. Seine Arbeit als Bürgermeister macht er auf Facebook transparent: Mal postet er ein Foto des neuen Elektro-Dienstwagens, mal ein Selfie von der Faschingssitzung im Harry-Potter-Kostüm. Er weiß, dass repräsentative Aufgaben zu seinem Job gehören, doch seine Lieblingstermine sind die produktiven, so wie die mit Faruk: "Ein guter Termin ist immer einer, an dessen Ende man ein Ergebnis sieht." Bei seiner Arbeit im Ordnungsamt der Nachbargemeinde habe er selbst erlebt, wie mühsam die Aufarbeitung von Daten sei, sagt er. Also holte er sich, kein halbes Jahr nachdem die Rudersberger ihn zum Bürgermeister gewählt hatten, das Start-up aus Berlin ins Rathaus.

Neben den Vertretern der Gemeinden Oranienburg und Wriezen in Brandenburg ist Raimon Ahrens einer der ersten Kunden von Polyteia. Einige Mitarbeiter seien zuerst skeptisch gewesen, sagt der Bürgermeister. Die Sorge, dass durch die Umstellung Arbeitsplätze wegfallen könnten, hält er aber für unbegründet. Die Technik soll seine Mitarbeiter entlasten und ihnen lästige Aufgaben abnehmen. Weniger Excel, weniger Überstunden. Über die Zusammenarbeit mit Polyteia ließ er den Gemeinderat abstimmen. Wo sonst heftig diskutiert wird, waren sich auf einmal alle einig: Alle 27 Mitglieder stimmten dafür.