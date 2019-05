"An einem heißen Sommertag wollte ich einen Freund in Brandenburg besuchen. Ich kannte den Weg nicht, also schaute ich immer wieder auf Google Maps nach, ob ich mit meinem Fixie auch richtig fahre. Ich radelte erst bis zum Stadtrand von Berlin und nahm dann die S-Bahn weiter nach Strausberg. Von dort sind es noch mal zehn Kilometer zum Haus meines Kumpels im Oderbruch. Kurz vor einer Kreuzung blickte ich auf dem Rad wieder aufs Handy. Ich bemerkte noch, dass mich ein Auto überholte.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden