Juli, 20, studiert Internationale Beziehungen in der Schweiz und ist seit fast zwei Jahren mit ihrem Freund zusammen. Felix, 29, wohnt in Saarbrücken und schreibt seine Doktorarbeit in Linguistik. Er ist seit drei Jahren in einer Fernbeziehung. Marion, 25, studiert Psychologie in Gießen. Sie ist seit einem halben Jahr Single und auf Tinder unterwegs. Lea, 27, lebt in Berlin und arbeitet im Marketing in der Filmbranche. Die vergangenen Jahre war sie meistens mit Frauen zusammen, seit einem halben Jahr führt sie eine Beziehung mit einem Mann. Um offen sprechen zu können, wollen alle anonym bleiben. Juli, Felix, Marion und Lea sind nicht ihre richtigen Namen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden