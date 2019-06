Der Pianist Martin Kohlstedt, 31, renoviert die Klassik. Er mischt Klavier mit Synthesizern, improvisiert und bricht auf der Bühne auch mal Stücke ab. Seine Fans feiern ihn dafür auf der Fusion oder in der Elbphilharmonie. Gerade kam sein viertes Album "Ströme" raus. Neben Beats fährt er diesmal auch mit einem 70-köpfigen Chor auf. Wir treffen Martin in der Mensa am Park der Uni Weimar, wo er Medienkunst studiert hat. "Ich komme gerade aus der Hölle", sagt er fröhlich. Den Vormittag hat er im Studio verbracht, das nur ein paar Minuten entfernt liegt. In der Mensa riecht es nach zerkochten Kartoffeln. Martin isst ein Gemüsepatty.

ZEIT Campus: Diese Mensa ist ein Spätwerk der DDR-Moderne. Sie sollte abgerissen werden, als du in Weimar studiert hast. Studierende haben dagegen protestiert, mit Erfolg. Was dachtest du darüber?

Martin Kohlstedt: Ich habe nicht demonstriert, aber war dafür, dass diese Mütterlichkeit erhalten bleibt. Denn hier packen Menschen seit den Achtzigerjahren beim Schnitzel ihre mittelmäßigen Gesprächsthemen aus. Ich habe immer in der Mensa gegessen. Das war nach den krassen Kursen ein Ort der Entlastung. Und dann fällt noch einem das Tablett runter, alle applaudieren, und der Tag ist gerettet.

ZEIT Campus: Was hast du damals am liebsten gegessen?

Kohlstedt: Thüringer Rostbratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelbrei für 1,50 Euro. Pures Gold, schmeckte wie Heimat.

ZEIT Campus: Du kommst aus dem Eichsfeld, einem Landkreis in Nordthüringen. Das ist nur anderthalb Stunden von Weimar entfernt. Warum wolltest du nicht weiter weg?

Kohlstedt: Ich bin ein Waldkind, ein Dorfkind. Ich mag preußische Tugenden und traf mich gern um Punkt zwölf vor der Mensa. Harmonie und Zusammenhalt sind mir wichtig. Das Eichsfeld hatte aber auch harte Seiten. Da sollst du als Kind schon mal das Kaninchen zu Ostern schlachten.

ZEIT Campus: Hast du?

Kohlstedt: Ich erklärte meinem Vater: "Nein, ich werde Susi nicht mit dieser Dachlatte erschlagen!" Ich liebte das Tier seit zwei Jahren, auf den Tisch kam sie trotzdem. Gegessen habe ich nichts.

ZEIT Campus: Warum wolltest du ausgerechnet in Weimar studieren?

Kohlstedt: Ich habe mir die Weimarer lange als Spießer mit Allergien vorgestellt, die nie die Stadt verlassen. Bis ich in der Oberstufe die Gabi besuchte, eine Freundin, die schon an die Uni ging. Ich sah die Träumer, wie sie bei 31 Grad im Park lagen, und fühlte: Alle haben im schönen Sinne einen weg. Hier gehöre ich hin.

ZEIT Campus: Du hast dich für Medienkunst eingeschrieben. Wie waren die ersten Semester? Martin: Ein Segen! In der Schule fühlte ich mich eingezwängt. Selbst Gedicht-Interpretationen hat der Lehrer nach Richtlinien abgehakt. Dann kam ich mit 19 nach Weimar und bin wie ein Krokus aufgegangen, alle Farben und Fantasien sind aus mir rausgeplatzt. Ich bin drei Jahre lang völlig durchgedreht und habe das Vierfache an Kursen belegt.

ZEIT Campus: Was hat dich so begeistert?

Kohlstedt: Dozenten haben mich zum ersten Mal richtig nach meiner Meinung gefragt. Und du kannst hier Stühle entwerfen, Skulpturen schweißen, interaktive Märchen programmieren. Ich habe Roboter gebaut, die eine Pflanze auf dem Kopf hatten und nach Licht suchen konnten. Die sind durch mein WG-Zimmer gestolpert, bis sie die Ecke gefunden hatten, wo die Sonne reinfiel.

ZEIT Campus: Konnten deine Eltern etwas damit anfangen?

Kohlstedt: Wenig. Mein Vater ist Forstamtsleiter, meine Mutter war Zahnärztin. Die haben sich unter Medienkunst Radio und Fernsehen vorgestellt, und da haben sie mich auch gesehen: "Der Martin hat immer so schön Quatsch gemacht, und sprechen kann er auch." Was genau ich gebastelt habe, Sci-Fi-Hörspiele oder so, hat sie nicht groß interessiert. Sie haben eher nach Noten gefragt.

ZEIT Campus: Hast du damals schon Musik gemacht?

Kohlstedt: Seit dem ersten Semester war ich in einer Funk-Hip-Hop-Combo, Awesome Soundsystem. Irgendwann durften wir beim Zughafen in Erfurt was aufnehmen. Das ist das Kollektiv, zu dem auch Clueso gehört. Danach spielte ich plötzlich in sieben Bands. Ich habe die Nächte durchgeprobt oder produziert. Trotzdem sah ich mich nicht als Musiker. Das war für mich wie Astronaut sein. Ich kannte ja die Musikstudierenden, die dreizehn Stunden am Tag auf Perfektionskurs waren. Ich wusste: Das hole ich nie mehr auf.

ZEIT Campus: Warum nicht?

Kohlstedt: Ich habe erst als Jugendlicher richtig mit Klavier angefangen. Mein Vater hatte zu DDR-Zeiten eins von seinem Vater bekommen. Das stand später bei uns im Wohnzimmer, völlig verstimmt. Ich habe trotzdem ständig darauf rumgedroschen. Erst spielte ich einfach nur die A-Taste im Sekundentakt unserer Big-Ben-Uhr. Als meine Eltern bemerkten, dass ich das ernst meinte, ließen sie das Klavier stimmen. Mit 13, 14 habe ich Unterricht bekommen. Die Stunden waren aber oft ernüchternd.