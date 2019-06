Zu einem Auswahlgespräch müssen Bewerber häufig bei technischen, künstlerischen oder stark forschungsorientierten Studiengängen. Die Bewerbungsgespräche dauern in der Regel 15 bis 30 Minuten und werden von einer mehrköpfigen Jury aus Professoren oder Studiengangsbetreuern durchgeführt. Was genau sie in den Gesprächen abfragen, lässt sich in der Zulassungsordnung nachlesen. Beim Master Kulturvermittlung an der Uni Hildesheim müssen Bewerber zum Beispiel ein Projekt vorstellen, das sie gern im Masterstudium umsetzen möchten. Beim Studiengang Betriebswirtschaftslehre an der Uni Augsburg werden nur alle Bewerber zum Auswahlgespräch eingeladen, die keinen Einserschnitt haben.

Wie stark ein Auswahltest gewichtet wird, steht in der Zulassungsordnung. In Augsburg etwa müssen Bewerber im Gespräch eine gewisse Mindestpunktzahl erreichen. Ansonsten sind sie raus. An der Hochschule Koblenz zählen Auswahltest und -gespräch für den Master Soziale Arbeit doppelt so viel wie die Bachelor-Abschlussnote.