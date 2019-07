Sie schreiben Songtexte, singen, machen die Wäsche. Wer sind die Menschen hinter den Popstars?

Eine Stunde vor ihrem Konzert streift sich Rachel Scharnberg hinter der Bühne ein schwarzes Glitzerkleid über. Sie schnürt ihre Docs, schminkt sich die Lippen und blubbert mit einem Silikonschlauch in eine Flasche, um die Stimmbänder zu lockern. Alles wie immer. Sekunden vor der Show in der Arena Leipzig zählen mehr als 10.000 Menschen einen Countdown. Zehn, neun, acht ... Rachel zupft sich Kleid und Locken zurecht, drei, zwei, eins ... der Vorhang öffnet sich.

Zwei Stunden lang werden die Mädchenmassen, die Eltern und Paare im Publikum tanzen und jubeln. Ihre Begeisterung aber meint nicht Rachel. Sondern einen Mann Mitte 30 mit Bart und Brille, Basecap und abgeschlossenem BWL-Studium: Mark Forster, einen der erfolgreichsten deutschen Popstars. Rachel singt die meiste Zeit zehn, zwölf Meter hinter ihm.

Als Backgroundsängerin ist Rachel eine von Zehntausenden Menschen im Musikgeschäft, die unsichtbar bleiben oder nur für Augenblicke im Scheinwerferlicht stehen. Sie geben viel und geben viel auf, damit ein paar Dutzend Popstars leuchten können. Da sind Beleuchterinnen, Bookerinnen, Busfahrer. Fotografen, die Clips für Instagram machen, oder Grafikerinnen, die Albumcover gestalten. Köche, Stylistinnen, Tontechniker und unendlich viele mehr. Jede und jeder von ihnen hat etwas mit dem Erfolg der Stars zu tun. Manche Bruchteile, manche eine Menge. Wir haben drei von ihnen getroffen. Rachel, die Backgroundsängerin, einen Songtexter und einen, der die Wäsche macht. Was feiern sie an ihrem Job, wie sind sie dorthin gekommen? Und wie schauen sie auf die Musikindustrie?

Drei Stunden vor dem Konzert in Leipzig warten Groupie-Gruppen gierig auf den Einlass. Rachel trinkt nach dem Soundcheck eine Bio-Limo auf dem Parkplatz. Wenn man mit Lachen berühmt werden könnte, wäre sie wahrscheinlich ein Weltstar, so mächtig schallt es über den Beton. Ringsum stehen 18 Trucks, die den Tourzirkus seit zwei Wochen durchs Land fahren. In den kommenden vier Tagen geht es weiter nach Oberhausen, Köln, Frankfurt. Für Rachel, 29, ist es erst die zweite Tour mit Mark Forster, aber seit elf Jahren Alltag.

Sie spielte schon in der Schule einen Haufen Instrumente und sang in Bands. Ein Freund und Gitarrist tourte mit der Castingshow-Siegerin Stefanie Heinzmann. Nach dem Abi fragte er Rachel, ob sie nicht mitsingen wolle. Sie wollte, und bis heute läuft es oft ähnlich. Freunde empfehlen sie, Kolleginnen oder Kommilitoninnen aus ihrem Pop-Gesangsstudium in Arnheim. Sie war mit Revolverheld unterwegs, mit Freundeskreis und der Heldin ihrer Jugend, der Sängerin Joy Denalane. Außerdem macht sie in der TV-Band von The Voice die Backings. "Backings machen", so nennt sie das. Was sich uneitel anhört für jemanden, von dem viel abhängt. Denn wenn die Backings grausig sind, klingt der Star grausig. Wenn der Star einen Scheißtag hat, können die Backings das auffangen.

Trotzdem: Eitelkeit könne man sich in dem Job nicht leisten, sagt Rachel. Nur wenige Sängerinnen seien dafür geeignet. Weil: Ego. "Du musst dich zurücknehmen können, trotzdem deinen Vibe reinhauen", sagt sie. "Zu viele würden lieber selbst vorne stehen. Ich bin aber da, um die Stars zu stützen, nicht um zu glänzen."

Es ist etwas widersprüchlich. Rachel will nicht nur Dienstleisterin sein. Sie sagt, sie will ihre Geschichten erzählen. Doch ihre eigene Band Ray Novacane, die abgründiger und lässiger klang als die meisten ihrer Backing-Projekte, musste sie im April nach fünf Jahren auflösen. Drei Berufsmusiker, die zu wenig Zeit füreinander hatten. I will no longer need your love, cause I found it, in someone else, singt Rachel in ihrem letzten Song. "Mir war klar, wenn ich mit der Band was reißen will, muss ich meinen Job aufgeben. Das wollte ich nicht riskieren." Die deutsche Musiklandschaft ist brutal, Rachel hat beide Seiten erlebt. Hier das Meer aus kleinen Bands, die nicht überleben können. Dort ein paar große, die in einer Wahnsinnsmaschine aus Touren, Alben und Promo verheizt werden. Dazwischen gibt es fast nichts, kaum Mittelstand.

Rachel ist auch froh, überschaubare Verantwortung zu haben. Nicht permanent auf Instagram performen zu müssen, immer geil witzig und auf Sendung. Und sie ist ja erfolgreich in dem, was sie tut. Sie hat sich gewöhnt an frische Salate und Rinderfilets von den Tourköchen der Stars statt Chips und Fanta in Backstage-Kabuffs. Daran, in ein paar Tagen so viel zu verdienen wie manche Menschen mit Bürojobs im Monat. Und an das Unterwegssein. Städte zu sehen, in die sie nie käme, auch wenn es nur Uelzen oder Luzern ist. Im Mai war sie beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv.