Polizisten sollen über Rassismus und Diskriminierung nachdenken. Reichen dafür fünf Tage Rollenspiele und Selbstreflexion aus?

Die Offensive für eine fairere Polizei beginnt in einer Schlange vorm Kino. Steven läuft an der Einlasserin vorbei. "Viel Spaß!", sagt sie und lächelt. Als Simon vor ihr steht, sagt sie "Stopp!" und ihr Blick verfinstert sich. Dann taucht ein Mann auf, schwarze Hose, schwarze Jacke, und führt ihn ab. So geht es weiter. Während sich die Wartenden nervös zueinander umdrehen, nehmen einige im Kino Platz und packen Oreo-Kekse aus. Zehn Minuten später dürfen auch Simon und die anderen rein. Aber: Sie müssen sich auf den Boden setzen.

"Und Cut!", ruft die Einlasserin. Es ist Dienstagmorgen, 8 Uhr. Und der Kinosaal ist ein öder Seminarraum in der Landespolizeischule im schleswig-holsteinischen Kiebitzhörn, abgelegen an einem Waldrand. Die strengen Einlasser sind Trainer für interkulturelle Kompetenzen. Und die irritierten Kinogänger sind zwölf Studierende im zweiten Semester. Sie heißen Marcel, Brian oder Lisa, sind zwischen 18 und 27 und werden nach ihrem Studium als Polizeibeamte im gehobenen Dienst arbeiten: Doch bevor sie mit Schusswaffe und Handschellen Streife fahren, später vielleicht eine Dienststelle leiten, sollen sie Empathie, Selbstreflexion und Ungehorsam lernen. Die Polizisten sollen nicht mehr nur wie die Generationen vor ihnen stumpf Befehle ausführen. Sie sollen Verständnis aufbringen für die Menschen, mit denen sie später zu tun haben werden: Migranten, Obdachlose oder Demonstranten.

Denn die Polizei, "dein Freund und Helfer", ist in Verruf geraten: Neben Schlagzeilen über Polizeigewalt sind es viele Einzelfälle von Rechtsextremismus, die am Image der rund 260.000 Polizisten in Deutschland kratzen. In Frankfurt ermittelt das LKA gegen mehrere Beamte, die in einer Chatgruppe Hitler- und Hakenkreuzbilder geteilt haben sollen. In Eutin, wo die Studierenden ein Semster lang Praxiserfahrung sammeln, sollen 2016 Polizeianwärter zu einem Kollegen mit Migrationshintergund "Kümmeltürke" und "Kanake" gesagt haben. Doch die Öffentlichkeit prangert auch implizitere Formen von Rassismus an, etwa das "Racial Profiling", wenn Polizeibeamte nach dunklen Bärten oder dunkler Hautfarbe fahnden statt nach Indizien und Personen, die sich auffällig verhalten. Die Polizei Schleswig-Holsteins will das Problem angehen. Aber reichen fünf Tage Training dafür aus?

Statt sich eine PowerPoint-Präsentation zum Thema Rassismus anzuschauen, sollen die Studierenden erfahren, wie man sich als Opfer und Zeuge eines diskriminierenden Systems fühlt. In der Kinoübung wählten die Trainer Silvia Wolf, 50, und Roland Hamann, 62, die Studierenden deshalb nach ihrer Augenfarbe aus. Zu allen Braunäugigen waren sie freundlich, die Blauäugigen pampten sie an. Danach fragt Wolf, wie sich das angefühlt hat. Marcel, blaue Augen: "Als ob man kein Mensch wäre." Fynn, braune Augen: "Mir geht’s eigentlich gut, ich habe ja Süßigkeiten bekommen. Aber es ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstanden." Simon, blaue Augen, zu den Braunäugigen: "Ihr habt euch nicht für uns eingesetzt!"

Der Blue-Eyed-Workshop weltweit praktiziert

Die privilegierten Weißen bekommen eine Ahnung davon, wie sich Racial Profiling anfühlt. "Es ist nur eine Übung, aber die Gefühle sind echt", sagt Wolf. Allen fällt auf: Während der dreißig Minuten hat sich keiner der Braunäugigen mit den Blauäugigen solidarisiert oder das Kinopersonal zur Rede gestellt. Wäre es eine Prüfung gewesen, wären die Studierenden durchgefallen.

Die Übung hat die US-amerikanische Lehrerin Jane Elliot 1968 entwickelt, um ihrer Grundschulklasse nach der Ermordung von Martin Luther King zu erklären, was Rassismus bedeutet. Seitdem wird der sogenannte Blue-Eyed-Workshop weltweit praktiziert, in Behörden wie bei der Polizei, in Unternehmen und an Universitäten. Wolf und Hamann, die heute ihre Erfahrungen an die Studierenden weitergeben, sind selbst Polizeibeamte. Nach mehr als drei Jahrzehnten im Polizeidienst wissen sie, dass Diskriminierung bei der Polizei ein ernstes Problem ist. 2017 haben sie sich deshalb als Trainer für interkulturelle Kompetenzen ausbilden lassen und sorgen mit 22 weiteren Trainern dafür, dass die nächste Generation der Polizei Schleswig-Holsteins diverser wird.

Der Grund, warum es in Schleswig-Holstein Trainings für interkulturelle Kompetenzen gibt, ist das Staatsversagen während der NSU-Morde. Obwohl es damals schon früh Hinweise gab, dass die Taten rassistisch motiviert sein könnten, ermittelte die Polizei nicht in der rechtsextremen Szene. Stattdessen gingen die Beamten jahrelang von Drogenkriminalität aus, die Sonderkommission nannten sie "Bosporus". Die Bundesregierung arbeitete das Versagen der Polizei in zwei Untersuchungsausschüssen auf. Ein Ergebnis: Die Behörden sollten ihre interkulturellen Kompetenzen verbessern. Und wie? Da fährt jedes Bundesland eine eigene Strategie.

Schleswig-Holstein sieht sich im bundesweiten Vergleich als Musterschüler. Pflicht ist das Training in der Ausbildung für den mittleren Dienst und im Studium für den gehobenen Dienst. Jährlich schulen die Trainer etwa 500 angehende Polizisten. Im Training diskutieren sie problematische Begriffe wie "Soko Bosporus" oder "Rumänenknick", was Beamte laut Wolf noch bis vor ein paar Jahren bei Autodiebstählen in Akten schrieben.