Sex scheint überall verfügbar zu sein. Warum läuft trotzdem immer weniger im Bett?

Niemand hatte auf diese Geschichte gewartet. Und trotzdem lasen im Dezember 2017 Millionen Menschen Cat Person, als wären sie Verdurstende, die auf einmal eine Flasche Wasser in die Hände bekommen. Die Schriftstellerin Kristen Roupenian schrieb über das Kennenlernen im Zeitalter von Messengern und über katastrophalen Sex. Margot, 20, trifft auf Robert, 34. Sie schreiben intensiv Nachrichten, über Wochen hinweg, live-tickern ihr Leben einem Fremden, bis sie schon Insiderwitze haben. Das erste Date läuft dann, aus Margots Perspektive, nicht so gut. Er ist uncharmant, sucht einen blöden Kinofilm aus, benimmt sich komisch. Trotzdem geht sie mit ihm nach Hause. Als er sich auszieht, findet sie seinen dicken Bauch und seine ungelenke Art abturnend. Trotzdem geht sie mit ihm ins Bett. Als er schließlich keuchend in ihr drin ist und wie im Porno "Yeah, yeah, so gefällt’s mir" sagt, ist sie schockiert. Trotzdem bricht sie nicht ab. Der einzige Moment, in dem sie Lust empfindet, ist der, in dem sie sich vorstellt, wie schön sie aus Roberts Perspektive aussieht und wie er sich an ihr aufgeilen kann.

Cat Person erschien im Magazin New Yorker und wurde zur meistgelesenen Kurzgeschichte, die es in seiner fast 100-jährigen Geschichte veröffentlicht hat. Die bis dahin unbekannte Autorin bekam einen Buchvertrag mit einem Vorschuss in Millionenhöhe. Ihre Geschichte schien den Nerv der Generation Tinder zu treffen, der offenbar immer noch blank liegt, denn auch die Lesung der Autorin Ende März 2019 in Berlin war ausverkauft. Hunderte schauten auf die Bühne des Heimathafens in Neukölln, als würden sie erwarten, endlich und abschließend erklärt zu bekommen, warum das so kompliziert ist – die Sache mit dem Sex.

Dass alles so kompliziert ist, klingt erst einmal paradox: Ist heute, mehr als 50 Jahre nach der sexuellen Befreiung der 68er, nicht alles ganz einfach? One-Night-Stands per Tinder, Bumble oder Lovoo, fast jeder hat schon mal von Polyamorie – wenn einer viele liebt – gehört, und sogar die keimfreie Instyle erklärt Rimming, also wie man sich am besten den Anus leckt. Andererseits haben viele Leute Geschichten wie die aus Cat Person selbst erlebt, haben wochenlang mit jemandem per Messenger geschrieben und geflirtet oder Sex gehabt, bei dem sie sich nicht sicher waren, ob sie den so wollten. Oder sie haben gar keinen Sex.

Nur etwa sieben von zehn Männern zwischen 18 und 30 gaben in einer Studie der Uni Leipzig von 2016 an, dass sie im davorliegenden Jahr Sex hatten. Elf Jahre vorher waren es noch neun von zehn. Bei den Frauen sah es fast genauso aus. Aktuellere Studien aus den USA kommen zu ähnlichen Ergebnissen: 2018 gaben im Vergleich zu 2008 dreimal so viele Männer und zweimal so viele Frauen an, im davorliegenden Jahr keinen Sex gehabt zu haben. Amerikanische Medien schrieben halb panisch, halb belustigt von einer "großen Sexdürre" (Washington Post) oder von einer "Sexrezession" (Atlantic).

Im Spannungsfeld von Freiheit und Überforderung beginnen viele innezuhalten und Sex zu hinterfragen. Und bei Lesungen, Sex-Workshops oder beim Anschauen von Pornos neu über Sex nachzudenken.

An dem Tag nach ihrer Lesung in Berlin- Kreuzberg in einem Hotel klingt Kristen Roupenian immer noch etwas fasziniert von der Faszination, die so viele für ihre Geschichte empfinden. Das Interview fühlt sich weniger wie ein Interview an, sondern eher, als hätte Roupenian jetzt noch einmal Gelegenheit, länger über all das nachzudenken, was sie geschrieben hat. Es sei schon verrückt, sagt sie, dass sich Hunderte in Berlin von einer bis vor Kurzem völlig unbekannten Schriftstellerin aus Michigan amerikanische Kurzgeschichten vorlesen lassen würden. Sie habe ähnliche Erfahrungen wie ihre Hauptfigur Margot gemacht, erzählt sie: Nach einer langen Beziehung lernte sie einen Mann über Tinder kennen. Erst sei alles ganz einfach gewesen, die Nachrichten flogen hin und her, doch dann folgte beim Date die große Enttäuschung, ja Wut, weil der Mann nicht so war, wie sie ihn sich ausgemalt hatte. Die Illusion von Intimität, von der sie in Cat Person erzählt, ist für die Autorin die Wurzel unserer Sexprobleme:

Kristen Roupenian, 37, lebt als Schriftstellerin in Michigan, USA. Ihre Kurzgeschichte Cat Person haben Millionen Menschen im Magazin New Yorker gelesen.

"Wir glauben, Dating wäre einfacher geworden, nur weil wir jederzeit per App jemandem texten können. Wir glauben, den anderen über Chats kennenzulernen, um dann beim Treffen festzustellen, dass die Person doch ein Fremder ist. Das ist genauso falsch wie die Annahme, dass es keine Tabus mehr gibt, keine Regeln. Natürlich gibt es Regeln. Und oft sind sie so tief im Alltag verankert, dass viele sie gar nicht sehen und denken, dass sie frei sind. Für Frauen ist es in unserer Gesellschaft eigentlich immer sinnvoll, mitzuspielen, charmant zu sein und dafür zu sorgen, dass die Leute um sie herum zufrieden sind. Das gilt für Small Talk auf einer Party, fürs Abendessen beim Date und auch beim Sex. Als Frau ist das die direkteste und einzige Art, Macht auszuüben. Wenn sie dabei aber niemanden verärgern will, entfernt sie sich automatisch von ihren eigenen Bedürfnissen. Genau das passiert Margot in meiner Geschichte. Für sie ist die einzige Art, Lust zu empfinden, die Lust, von Robert begehrt zu werden. Sie folgt einer Art Skript, das bisher am besten für sie funktioniert hat. Und auch Robert hat sein porno- haftes Verhalten nicht erfunden. Auch er folgt einfach dem, was er überall zu sehen bekommt und womit er bisher erfolgreich war. Und so stoßen die beiden zusammen."

Die durch Werbung, Social Media oder Pornos geformten Vorstellungen von Sex, das ist die Moral von Cat Person, verschleiern das, was wir wirklich wollen. Vielleicht hat unsere Generation also weniger Sex, weil der, den wir haben, uns nicht zufriedenstellt.

Die Hamburger Sexualtherapeutin und Psychologin Sandra Konrad muss erst einmal tief Luft holen, wenn man sie nach diesem Zusammenhang fragt: "Es ist symptomatisch, dass wir ständig die Häufigkeit von Sex problematisieren. Anstatt sich mal darüber zu unterhalten, was wir eigentlich für Sex haben." Konrad stellt in ihrem Buch Das beherrschte Geschlecht die These auf, dass Frauen heute überhaupt nicht sexuell frei seien, sondern im Gegenteil unter starken Erwartungen litten. Nur dass diese Erwartungen eben nicht mehr wie früher darin bestünden, keusch und rein für die Ehe zu sein, sondern promisk und offen für alles. Dass das Frauen, die vielleicht noch nicht selbstbewusst sind, zwangsläufig überfordere, sei nicht verwunderlich.