In Deutschland gibt es zwischen 15.000 und 30.000 Seen, so ganz genau kann das niemand sagen. Einer der schönsten ist der Kulkwitzer See in Sachsen: Ein gefluteter Tagebau, in dem man hervorragend tauchen kann, weil das Wasser so klar ist. Auf dem Grund liegen ein Flugzeugwrack und ein Schiff. Direkt am See ist ein Campingplatz mit bunten Schwedenhäuschen und kleinen Finnhütten. Zelt ab 7 Euro, Hütte ab 35 Euro.

