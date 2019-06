Diese schlauen Podcasts und YouTube-Kanäle solltest du kennen.

Breaking Lab



Krank durch Koffein, unsterblich durch KI? Philip Häusser und Jacob Beautemps räumen im Breaking Lab mit Mythen auf.

Was lernt man? Wie man Laserfallen baut.

Was lernt man wirklich? Man muss kein Actionheld sein, um die Laserfallen zu überwinden. Haarspray tut’s auch.

Fazit: Was für Bastelfans.

Nussschale



Kochen, Kalender, Kombinatorik: Teubi aka Philipp Gräbel erklärt in jeder Podcastfolge einen Begriff.

Was lernt man? Was Bäume mit Graphentheorie zu tun haben.

Was lernt man wirklich? Ein Baum ist schön, wenn die Wurzel oben ist und die Blätter unten sind, in der Theorie zumindest.

Fazit: Wissen in Häppchen überfordert nicht.

Doktor Whatson



"Was ist Leben?", "Wann ist jetzt?" und "Warum existiert nicht nichts?": Doktor Whatson, wie sich Cedric Engels nennt, stellt sich in seinen YouTube-Videos den ganz großen Fragen.

Was lernt man? Das Modell "Kleine-Welt-Netzwerk" simuliert, wie Menschen auf der ganzen Welt miteinander vernetzt sind. Beispiel: 2016 waren es fast 1,6 Milliarden Facebook-Nutzer, die im Schnitt über 3,5 Kontakte verbunden sind.

Was lernt man wirklich? Die Welt ist klein.

Fazit: Die Selbstbeschreibung "Videos mit Mind-Blow-Faktor" verspricht nicht zu viel.

Bio to go

ZellMedien



@moepern und @_Adora_Belle_ arbeiten sich in jeder Podcastfolge rund eine Stunde lang durch die Welt der Proteine, der Bakterien und der DNA.

Was lernt man? "Enzym" bedeutet übersetzt "in Sauerteig". Denn Enzyme sorgen dafür, dass der Teig Blasen wirft.

Was lernt man wirklich? Nur Sekt blubbert schöner als Sauerteig.

Fazit: Spezieller Humor, aber man gewöhnt sich dran.

The Random Scientist



Zwei Forscher führen rund 90 Minuten lang Bio-Talk.

Was lernt man? Wie Atome durch Membranen diffundieren.

Was lernt man wirklich? Membranen haben gute Türsteher.

Fazit: Achtung: Dieser Podcast erfordert Konzentration.

Botenstoff



Biologen @Botenstoff_pod erzählen von ihren Jobs.

Was lernt man? Killifische sind perfekt für die Alternsforschung, weil sie nur wenige Monate leben.

Was lernt man wirklich? Biologen sind ungeduldig.

Fazit: Geeignet zur Zukunftsplanung.

Astro TV

NeugierZone



Ingenieur Markus Kern erklärt das Universum.

Was lernt man? Es ist nahezu unmöglich, die Menschheit von der Erde ins All zu evakuieren. Dafür sind die Energieressourcen zu knapp.

Was lernt man wirklich? Bitte aufhören, die Erde zu zerstören.

Fazit: Die Begrüßung "Hey, meine neugierigen Freunde" ist gewöhnungsbedürftig.

100SekundenPhysik



Erklärvideos in Schwarz-Weiß machen den Weltraum verständlich.

Was lernt man? Drei Theorien über das Ende des Universums.

Was lernt man wirklich? Es geht zu Ende. So oder so.

Fazit: Deprimierend. Die ruhige Hintergrundmusik macht’s nicht besser.

RLScience



Robin Lachhein baut Steinschleudern und Raketen.

Was lernt man? Ein Lichtjahr entspricht 9,5 Billionen Kilometern.

Was lernt man wirklich? Es ist egal, dass ein Lichtjahr 9,5 Billionen Kilometern entspricht.

Fazit: Mix aus Formeln und Flammen.

Hacker Stream

BYTEthinks



Finn @BYTEthinks zeigt in Animationsvideos, wie Quantenkryptografie funktioniert.

Was lernt man? Wie sich jeder vor Hackerangriffen schützen kann.

Was lernt man wirklich? Hackerangriffe.

Fazit: Für alle was dabei.

brainfaqk



Gibt Antworten auf Informatik-Fragen.

Was lernt man? Das Internet besteht aus einer Client-Server-Architektur.

Was lernt man wirklich? Server sind unsere Diener.

Fazit: Viel Wissen in maximal zehn Minuten.

Perspektiven



Modellierung, Informationssysteme und Rechenautomaten: Stefan @perspektivenpod spricht mit Gästen über Themen aus der Wirtschaftsinformatik.

Was lernt man? Ob eine Maschine Moral haben kann und warum wir für den Einsatz von "Clever Bots" ethische Standards brauchen.

Was lernt man wirklich? Wie es sich anhört, wenn zwei "Clever Bots" streiten.

Fazit: Lebensnäher, als man erwartet.

Mint 24

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 4/19. Das aktuelle Heft können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Forschung aktuell



Das Radiomagazin fasst täglich die Neuigkeiten aus der Forschung zusammen.

Was lernt man? Bakterien geben Gene an andere Bakterien weiter, und zwar über Organgrenzen hinweg.

Was lernt man wirklich? Bakterien sind politisch. Fazit: Fünf Themen in unter vier Minuten. Perfekt für alle, die wenig Zeit haben.

Resonator



Holger Klein quetscht in seinem Podcast @resonator_pod Kognitions- und Antarktis- Forscher und Planeten-Physiker aus.

Was lernt man? Wie VR-Brillen bei Angststörungen helfen können.

Was lernt man wirklich? Auf einem Volksfest bekommt der Moderator Fluchtreflexe.

Fazit: Der empathischste Podcast überhaupt.

TUCscicast



Audio-News aus der TU Chemnitz.

Was lernt man? Wie Maschinen erkennen, dass jemand Hilfe braucht.

Was lernt man wirklich? Wie verzweifelte Studierende aussehen.

Fazit: Spart die Lektüre von Studien.