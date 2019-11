Am Ende der Tour sind alle müde. In den vergangenen acht Wochen spielte die russische Punkband Pornofilmy 27 Konzerte, in Moskau, St. Petersburg oder Wladiwostok. In jeder Stadt blickte Sänger Wladimir Kotljarow, 31, in ein Meer aus Hunderten Menschen, die tanzten, pogten, weinten. An diesem Aprilabend spielen sie in Nischni Nowgorod, einer Millionenstadt an der Wolga, es ist ihre letzte Station.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden