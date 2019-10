Mein Büro ist ein kleiner, länglicher Raum, weißer Schreibtisch, schwarzer Drehstuhl, kalkweiße Raufasertapete und Cappuccinoflecken auf dem blauen Teppichboden. Öffne ich das Fenster, wirbeln Baustellenstaub und Grilldunst aus der Nachbarschaft herein. Dazwischen: mein chinesischer Geldbaum und ich. Die einzige Andeutung von Entertainment hängt in der Küche im Flur: eine Dartscheibe, auf die nur selten jemand zielt, und eine Sprossenwand, an der, soweit ich weiß, nur ein Mal jemand geturnt hat.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden