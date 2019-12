Job finden, Steuer machen und Klopapier auf Vorrat kaufen: Warum das Erwachsenwerden so anstrengend ist und wie es sich gerade verändert.

Zwei Studienabschlüsse und neun Praktika später stand ich nun da. Es war Juni, in Hamburg schien die Sonne, und in meiner Hand hielt ich eine Champagnerflasche. Ich sagte so etwas wie "Auf uns!", trank einen Schluck und reichte die Flasche an meine Mitschülerinnen und Mitschüler weiter. Mit ihnen war ich die vergangenen anderthalb Jahre zur Journalistenschule gegangen. Redaktionen würden wir nun nur noch gegen Geld betreten. Ich fühlte mich stark und erwachsen.

Leider verschwand die Freude über diesen Moment schon ein paar Tage später irgendwo zwischen:

Homepage bauen

Manuskript abgeben!

Avocadobaum umtopfen

Wohnung besichtigen

Oma zurückrufen!!

Steuer machen!!!!!!!

Meine Berufsausbildung zu beenden hatte nichts daran geändert, dass ich mich noch immer gehetzt fühlte, schnell den nächsten Punkt auf meiner To-do-Liste abzuarbeiten. Ich dachte, so funktionierte das doch. Eins nach dem anderen erledigen, bis man das Ziel endlich erreicht hat: so richtig erwachsen sein.

Das Problem ist, dass die Liste der zu erledigenden Aufgaben einfach nicht enden wollte. Neben der Karriere muss ich schließlich Beziehungen, Finanzen und den Alltag auf die Reihe bekommen. Die US-amerikanische Journalistin Anne Helen Petersen hat über dieses Phänomen im vergangenen Jahr den Essay How Millennials Became the Burnout Generation geschrieben und attestierte eine errand paralysis, eine Erledigungslähmung.

Katharina Meyer zu Eppendorf 28, beschäftigt sich schon länger mit dem Thema.

Als jemand, der 1991 geboren ist, ist mir klar, dass ich mit diesem Gefühl nicht allein bin. Von Autorinnen wie Petersen, aber auch von meinen Freunden und Bekannten weiß ich, dass sich viele vom Erwachsenwerden überfordert fühlen. In dieser Geschichte möchte ich verstehen, warum das so ist. Außerdem will ich herausfinden, ob es denen, die fast zehn Jahre jünger sind, genauso geht. Denn die Jugend, das sind mittlerweile sie.

Um den Prozess des Erwachsenwerdens zu beschreiben, verwenden viele das englische Kunstwort adulting. Es beschreibt alle Dinge, die viele Erwachsene eben tun: allein wohnen, die Steuererklärung machen, den ersten Job annehmen. Eigentlich also nichts Neues. Viele Generationen mussten das schon lernen, waren überfordert, hatten ihre Zweifel. Anders als heute war dieser Prozess aber nicht permanent sichtbar. Je jünger die Menschen, desto häufiger teilen sie ihren Alltag, ihre Gedanken und ihre Gefühle in den sozialen Netzwerken. Zu den Digital Natives, zu denen auch ich gehöre, haben sich die Social Media Natives gesellt. Unter #adulting finde ich auf Instagram mehr als zwei Millionen Beiträge, auf YouTube unzählige Videos.

Die US-amerikanische Autorin Kelly Williams Brown schrieb das bekannteste Buch zum Thema. Adulting: How to Become a Grown-up in 468 Easy(ish) Steps schaffte es mit rund 500.000 verkauften Exemplaren auf die Bestsellerliste der New York Times. Heute ist Brown 35 und lebt als Schriftstellerin in der Hipster- und Hippie-Stadt Portland an der Westküste. Als sie das Buch schrieb, war sie 27. So ganz erwachsen scheint sie mir aber immer noch nicht zu sein. Ich brauche drei Versuche, bis sie zum verabredeten Zeitpunkt ans Telefon geht.

ZEIT Campus: Kelly, du hast dein Buch überarbeitet. Im vergangenen Jahr ist es in einer Neuauflage erschienen. Warum hast du es geschrieben?

Kelly Williams Brown: Ich war mit 22 gerade mit meinem Studium fertig und vollkommen überfordert. Ich hatte das Gefühl, jeder weiß, wie man das macht: ein erwachsenes Leben führen. Ich aber stand allein in meiner ersten eigenen Wohnung. Auf dem Boden lagen Klamotten und leere Burrito-Tüten, auf dem Schreibtisch stapelten sich Rechnungen. Ich hatte weder eine Kommode, noch wusste ich, wie ich mir eine gesunde Mahlzeit kochen kann. Das Buch Adulting habe ich gewissermaßen für mein damaliges Ich geschrieben. Ich hätte es in der Zeit selbst gern gehabt.

ZEIT Campus: Schritt 11: Lerne, allein zu sein, Schritt 20: Kaufe Toilettenpapier immer auf Vorrat, Schritt 335: Sag den Menschen, die du liebst, warum du es tust. Dein Buch liest sich wie eine To-do-Liste.

Brown: Man muss keinen einzigen Schritt in diesem Buch befolgen, um erwachsen zu sein. Man darf das Erwachsenwerden nicht mit Perfektionismus verwechseln. Nur weil man seine Steuererklärung nicht allein ausfüllt, ist man kein unerwachsener Mensch. Dass ich inzwischen weiß, wie man mit einem Spiralschneider in weniger als zehn Minuten Zucchininudeln zubereiten kann, hat mein Leben trotzdem einfacher gemacht. Diese Erfolgserlebnisse wollte ich teilen.

ZEIT Campus: Fühlst du dich denn jetzt erwachsen?

Brown: Ja, und das obwohl ich 35 bin und keine Kinder habe. Die Gesellschaft erwartet das ja eigentlich. Um erwachsen zu sein, sollte man aber nicht die Erwartungen anderer erfüllen. Es geht darum, sich selbst zu vertrauen.

ZEIT Campus: Wie blickst du auf die heute 22-Jährigen?

Brown: Ich glaube, die Generation Z wird uns allen den Arsch retten. Ich bin wirklich beeindruckt, mit welcher Energie sich viele von ihnen engagieren: für soziale Gerechtigkeit, den Klimaschutz, gegen Trump. Bei uns Millennials war das noch nicht so, bei uns zählte vor allem der Job.