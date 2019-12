Eine Studentin betrinkt sich beim Grillen im Semester-Abschluss. Am nächsten Morgen wacht sie allein im Bett eines Kommilitonen auf und kann sich an nichts erinnern. Sie hat eine schreckliche Ahnung. Bald steitet ihr Institut darüber, wie es damit umgehen soll.

Niemand kann sich genau erinnern, wie es angefangen hat. Irgendwann setzte sich Irfan zu Elena oder Elena zu Irfan. Sie ist 20, zierlich und vor einem Jahr aus einer Kleinstadt in der Nähe hergezogen. Er ist älter, trägt oft Hemd und Sakko und kam aus Asien fürs Studium nach Deutschland. Die beiden unterhalten sich. Sie sind im gleichen Studiengang, ab und an haben sie in der Cafeteria miteinander geredet. Irfan kennt auch Elenas Freund. Es ist ein Donnerstagabend im Juli 2018, der Fachschaftsrat hat zum Grillen zum Semester-Abschluss eingeladen. Als Elena auf die Uhr ihres Handys schaut, ist es kurz vor 22 Uhr.

Dann endet ihre Erinnerung.

Etwa fünf Monate später wird sie auf der Polizeistation ihrer Heimatstadt Anzeige wegen Vergewaltigung erstatten.

Diese Geschichte versucht zu erzählen, was dazwischen passiert ist. Sie hat Lücken, so wie Elenas Erinnerung. Schließen könnte sie vermutlich nur einer, und der will nicht sprechen: Irfan. Gegenüber der Polizei verweigerte er die Aussage. Mehrere Anfragen, sich zu den Vorwürfen zu äußern, lehnte er ab und antwortete, er wolle in Ruhe gelassen werden. Menschen in seinem Umfeld sagen, er bestreite die Vorwürfe.

Elena heißt nicht wirklich Elena, Irfan nicht Irfan. Die Namen aller Personen in diesem Text sind geändert. Um Irfans Identität zu schützen, wird außerdem die Stadt nicht genannt, in der beide studieren und leben. Denn was Elena Irfan auf der Polizeistation vorwirft, lässt sich nicht beweisen. Das wird auch die Staatsanwaltschaft feststellen. Und die Uni.

Während Irfan schweigt, spricht Elena in den folgenden Monaten mit Freunden, Vertretern ihrer Universität und ihren Eltern darüber, was in der Nacht geschehen ist und geschehen sein könnte. Andere Studentinnen werden auch von Übergriffen berichten. Der Fall wird bald ihr Institut und die Uni beschäftigen.

Die Geschichte von Elena und Irfan offenbart ein Dilemma unserer Zeit: Seit vor zwei Jahren Millionen Frauen auf der ganzen Welt unter #MeToo ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt und Belästigungen teilten, sprechen sie offener darüber. Fast niemand leugnet mehr, dass sexuelle Gewalt ein Problem ist. Von Institutionen wie Unternehmen oder Universitäten wird erwartet, entschlossen gegen Täter vorzugehen. Doch es bleibt sehr schwierig, Vorfälle und Anschuldigungen zu beweisen.

In einer EU-Studie gab 2014 jede zwanzigste Frau an, seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr mindestens einmal vergewaltigt worden zu sein. Eine andere Studie aus dem Jahr 2012 kam zu dem Ergebnis, dass fast jede vierte Studentin in Deutschland während ihrer Studienzeit sexuelle Belästigung an der Hochschule erlebe. Die meisten Übergriffe gingen von Kommilitonen aus, einige auch von Hochschullehrern.

Am Abend des Fachschafts-Grillens treffen sich rund 30 Menschen auf der Terrasse des Instituts, so erinnert sich Elenas Kommilitonin und Freundin Devi. Die Luft hat sich nach einem heißen Tag abgekühlt, es läuft Blues, die Stimmung ist gelöst. Fast alle trinken Bier oder Wein, einige Rum, auch Elena. Devi dreht einen Joint und lässt ihn herumgehen. Elena zieht daran, obwohl sie sonst nicht kifft.

Die meisten verabschieden sich vor Mitternacht. Danach sind nur noch eine Handvoll Leute übrig. Elena sei alberner und hibbeliger gewesen als sonst. "Es war klar, dass sie ziemlich betrunken war. Aber ich habe mich gefreut, dass sie offenbar Spaß hatte", sagt Devi.

Als sich die Party zwischen ein und zwei Uhr auflöst, hat Elena ihre letzte S-Bahn verpasst. Sie schwankt auf dem Weg zur Bushaltestelle und muss gestützt werden. Die anderen überlegen, wo sie übernachten könnte. Devi hat nur ein Einzelbett, eine andere Freundin bietet einen Schlafplatz an. Irfan sagt, sie könne auch bei ihm im Zimmer pennen. "Er betonte mehrmals, dass das kein Problem wäre", erinnert sich Devi. Sie fragt die betrunkene Elena, ob es okay für sie sei, bei ihm zu übernachten. Die Antwort: "Ist mir egal." Also fahren Elena und Irfan in sein Wohnheim.

Am nächsten Morgen setzt Elenas Erinnerung wieder ein. Sie wacht in Irfans Einzelbett auf. Er liegt schlafend auf dem Boden. Sie ist nackt und entdeckt Sperma in ihrer Scheide. "Das war ein Schock", sagt Elena heute. "Ich konnte mich an nichts erinnern und habe mich geschämt." Dazu der Kater: Übelkeit, Kopfschmerzen. "Mir ging es richtig mies."