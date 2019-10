Mutmaßliche Terroristen, Vergewaltiger oder Mörder: Diese Anwälte verteidigen Menschen, auf deren Seite fast niemand mehr steht. Warum machen sie das?

Warum verteidigt Mathias Grasel Beate Zschäpe?

Auf der Tribüne im Saal A101 des Münchner Oberlandesgerichts drängen sich am 9. Dezember 2015 knapp hundert Zuschauer und Journalisten. Es ist der 249. Tag des NSU-Prozesses. Viele Beobachter glauben, es könnte der wichtigste werden. Der Strafverteidiger Mathias Grasel, 31, wird die Aussage seiner Mandantin Beate Zschäpe vorlesen, die bis dahin geschwiegen hat. "Ich wurde am 2. Januar 1975 als Beate Apel in Jena geboren", liest Grasel.

Der NSU-Prozess war der größte Prozess der jüngeren deutschen Geschichte. Es ging um zehn rechtsterroristische Morde, zwei Sprengstoffanschläge, 15 Raubüberfälle sowie 43 Mordversuche des "Nationalsozialistischen Untergrunds", kurz NSU. Die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen sich 2011 auf der Flucht. Beate Zschäpe blieb zurück und steckte die gemeinsame Wohnung in Brand, wohl um Beweise zu vernichten. Anschließend verschickte sie Bekennervideos, in denen die Opfer verhöhnt wurden.

Als Mathias Grasel die Aussage von Beate Zschäpe vorliest, läuft der Prozess bereits seit drei Jahren. Grasel war aber nicht von Anfang an dabei, sondern kam erst nach zweieinhalb Jahren dazu. Warum entscheidet sich ein Anwalt, das Mandat eines NSU-Mitglieds zu übernehmen? Und wie denkt er heute über den Prozess?

Grasels Kanzlei liegt zehn Minuten vom Oberlandesgericht entfernt, dort sitzt er hinter einem glänzenden Holztisch. Er ist inzwischen 35 Jahre alt, trägt eine randlose Brille und einen Nadelstreifenanzug mit roter Krawatte, in seine Manschettenknöpfe ist ein "M" graviert. Grasel erzählt gern, warum er Anwalt wurde: Als er 16 Jahre alt war, schlug ihm auf dem Weg zum Taekwondo-Training in seiner Heimat am Bodensee ein Junge ins Gesicht. Der Junge war wegen eines Mädchens eifersüchtig und brach ihm die Nase. Grasel zeigte ihn wegen Körperverletzung an und war fasziniert vom Rechtssystem. Statt Chemie studierte er Jura und wurde Strafverteidiger.

"Heute bin ich dem Menschen dankbar, dass er mir die Nase gebrochen hat", sagt Grasel. Für viele Juristen habe das Strafrecht etwas Anrüchiges. Dabei sei es wichtig, dass es Verteidiger gebe, die Beschuldigten im Kampf gegen die Übermacht der Strafverfolgungsbehörden helfen. Grasel spricht monoton und bedächtig, vieles klingt wie vorgelesen. In einem Interview wäre er mal damit zitiert worden, dass ihm etwas "wurscht" sei, seitdem sei er vorsichtig, sagt er.

Es war eine Reihe ungewöhnlicher Umstände, die ihn zum Verteidiger von Beate Zschäpe machte. Erst zerstritt sich die Angeklagte mit ihren Pflichtverteidigern Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm, weil sie aussagen wollte, die Anwälte ihr aber davon abgeraten hatten. Dann suchte sie sich einen neuen Anwalt. Ein Mithäftling in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim empfahl ihr einen erfahrenen Strafverteidiger, der wollte den Fall aber kurz vor seiner Rente nicht mehr übernehmen. Er schlug seinen Kollegen Grasel vor.

Grasel besucht Zschäpe dreimal in der Justizvollzugsanstalt, wägt ein paar Tage ab, was das für seine Freundin und ihn bedeuten würde und ob es "Anfeindungen aus dem linken Flügel" geben könne. Dann entscheidet er sich dafür. "So ein Verfahren bekommt man nur einmal im Leben. Ich wollte mich der Herausforderung stellen", sagt Grasel. Er kümmerte sich in den vier Jahren, die er davor als Anwalt arbeitete, um Fälle wie Raub oder Steuerhinterziehung.

Für ihn sei es nicht relevant gewesen, dass es im Prozess um brutale, rechtsextreme Taten ging, sagt Mathias Grasel. "Ich verteidige den Täter, nicht die Tat." Jeder Mensch habe das Recht auf Verteidigung. So sieht er das.

Als Grasel im Juli 2015 in den Prozess einsteigt, waren schon viele Prozesstage vergangen. Grasel war nicht dabei, als der Vater eines Opfers sich vor Zschäpe auf den Boden legte, um ihr zu zeigen, wie er seinen sterbenden Sohn fand. Auch nicht, als ein anderer Zeuge von einem Spiel erzählte, das Zschäpe gebastelt habe: "Pogromly", eine verdrehte Version von Monopoly, der Name ist eine Anspielung auf die Reichspogromnacht 1938.