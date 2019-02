Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Ratgeber Magazin 1/19. Das aktuelle Heft können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

ZEIT Campus: Frau Schweizer, sogenannte Guerilla-Bewerbungen sollen Aufmerksamkeit erregen. Die Bewerber verschicken ihre Unterlagen etwa in einem Paket voller Heu. Sie sind Recruitingchefin in der Kreativbranche. Gewinnt man Sie so für sich?

Julia Schweizer: Zumindest weckt man mein Interesse. Ein Kandidat hat mal meine Durchwahl herausgefunden, angerufen und gesagt: "Geben Sie mir eine Minute Ihrer Zeit, und ich sage Ihnen, warum Sie mich einstellen sollten." So etwas macht mich neugierig.

ZEIT Campus: Arbeitet er jetzt für Sie?

Schweizer: Nein. Am Ende haben beide Seiten gemerkt, dass es nicht so recht passte. Aber nach dem Anruf haben wir ihn zu uns eingeladen, er hat also durch seine Aktion einen Fuß in die Tür bekommen.

ZEIT Campus: Durch Guerilla-Taktiken bekommt man also zumindest eine Einladung?

Schweizer: Ja, aber nur, wenn die Idee zur Stelle und zur Person passt.

ZEIT Campus: Wie meinen Sie das?

Schweizer: Der Anrufer spielte darauf an, dass man in unserer Branche eine Idee in einer Minute auf den Punkt bringen muss. Wir nennen das einen "Elevator Pitch". Es gab also einen Bezug zu uns. Und seine Vorstellung war locker, überzeugend und authentisch.

ZEIT Campus: Haben ganz normale Bewerbungen dann überhaupt eine Chance?

Schweizer: Natürlich. Das Wichtigste ist, dass die Kandidaten ihre Stärken und ihre Motivation klar herausstellen. Wie sie das machen, darin sind sie ganz frei. Sich von anderen abheben kann man übrigens nicht nur durch Originalität.

ZEIT Campus: Wie denn noch?

Schweizer: Etwa, indem man recherchiert und den richtigen Ansprechpartner für die Bewerbung herausfindet. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber auch so etwas bleibt uns positiv im Gedächtnis und zeigt, dass man sich mit uns auseinandergesetzt hat.

Julia Schweizer, 40, ist Recruitingchefin bei der Agenturgruppe Serviceplan, bei der mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigt sind.