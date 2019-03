Laut Website setzt sich das Unternehmen für Diversity ein, aber auf den Gängen begegnen dir ausnahmslos weiße Männer mittleren Alters? Die Firma rühmt sich, ein großer Player der Branche zu sein, aber in der Branchenpresse taucht der Name niemals auf? In solchen Fällen solltest du misstrauisch werden und nachhaken.