Du sitzt allein in deinem Zimmer in einer fremden Stadt, und alles ist scheiße?

Deine WG ist total verdreckt, im Supermarkt gibt es kein Schwarzbrot, und du verstehst trotz deines Französisch-B2-Kurses nicht, was deine Kommilitonen tuscheln? Du vermisst deine Freundin, deine Stammkneipe, deine Mama? Keine Sorge, fast alle fühlen sich in den ersten Wochen im Ausland so (auch wenn es auf ihren Instagram-Fotos nicht so aussieht). Wolfgang Wibmer von der psychologischen Beratungsstelle der Uni Passau rät, die Umgebung zu erkunden und neue Lieblingsplätze zu finden. Vielleicht gibt es in deinem Viertel ja ein Café, in dem der Käsekuchen so ähnlich schmeckt wie der zu Hause. Auch wenn du darauf jetzt keinen Bock hast: Triff Menschen! Such dir eine Lauf- oder eine Theatergruppe, und melde dich beim Buddy-Programm der Uni an. Es gibt bestimmt jemanden, der dir gerne die besten Kneipen der Stadt zeigt. Und sowieso: Auf zur nächsten Erasmus-Party. Da sind alle neu und haben die gleichen Sorgen wie du.