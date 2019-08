Schau am Schwarzen Brett der Uni, in Facebook-Gruppen oder auf stellenwerk.de nach. Sprich außerdem deinen Prof an, vielleicht sucht er ja gerade eine studentische Hilfskraft. Zwar verdienen Hiwis meist nicht mehr als zehn Euro pro Stunde, dafür haben sie später bessere Chancen auf einen Promotionsplatz. Auch hilfreich: Freunde fragen. Dein Kumpel kellnert in einem Café, das du magst? Cool! Er kann bestimmt nachfragen, ob sie noch eine Aushilfe suchen. Grundsätzlich gilt: Je früher du dich um einen Job kümmerst, desto besser. Ziehst du für den Master in eine andere Stadt, sieh dich ruhig schon um, wenn du für WG-Castings vor Ort bist. In der ersten Uni-Woche suchen alle, und die Konkurrenz ist groß: Im Wintersemester 2018/19 ist die Zahl der Studierenden auf 2,8 Millionen gestiegen.