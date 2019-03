Es ist kompliziert. Also: Wer jetzt in Großbritannien lebt oder bis Ablauf der Übergangszeit Ende 2020 umzieht, braucht kein Visum. Wer allerdings ab dem 31. Dezember 2020 auf der Insel bleiben will, muss sich für ein EU-Aufenthaltsprogramm anmelden. Das geht über die Regierungswebsite oder per App.

Dann sieht es so aus: Wer seit mindestens fünf Jahren in Großbritannien wohnt, erhält einen unbefristeten Aufenthaltsstatus. Wer erst kürzer im Land ist, bekommt eine auf fünf Jahre befristete Aufenthaltsgenehmigung und kann sich dann für eine unbefristete anmelden. Deshalb sollte man Meldebescheinigungen gut aufbewahren, rät der britische Rat für internationale Studienangelegenheiten.

Wer erst nach der Übergangsphase, also ab 2021, in Großbritannien studieren will, muss sich wahrscheinlich um ein Visum bemühen, kündigte die britische Regierung an. Aber keine Sorge: "Die Ziel-Uni hilft dabei, das Visum zu beantragen, und übernimmt die Kosten", sagt Vivienne Stern, Leiterin der internationalen Abteilung von Universities UK.