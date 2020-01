Wer führt das Erbe der Holocaust-Überlebenden fort, von denen es immer weniger gibt? Junge Menschen wie Janka und Nataniel, die gegen Antisemitismus und Rassimus kämpfen.

Die Gedenkstätte Ravensbrück ist ein Ort, an dem man die Stimme ein wenig senkt, die Geschwindigkeit der eigenen Schritte ein wenig drosselt – überhaupt alles versucht, um so wenig wie möglich von dem Grauen zu überlagern, das hier passiert ist: Zwischen 1939 und 1945 inhaftierten die Nazis im Konzentrationslager Ravensbrück mehr als 140.000 Menschen, überwiegend Frauen. Zehntausende wurden erschossen, vergast, starben an Hunger, Krankheiten oder medizinischen Experimenten.

Janka Csepregi hat sich entschieden, diesem Grauen ein ganzes Jahr zu widmen. Seit September arbeitet die 18-jährige Ungarin als Freiwillige in der Gedenkstätte. Am Anfang habe sie Angst gehabt, sagt Janka, vor diesem Thema, vor diesem Ort. Jetzt, wo sie sich so viel damit beschäftige, so viel lese und lerne, gehe es. Im Gang vor ihrem Büro hängt ein eingerahmter Spruch: "Gedenken braucht Wissen!", steht da. Und Janka will alles wissen – darüber, was hier verbrochen wurde, aber vor allem, wie man gut und richtig daran erinnert.

Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. In Polen, in Israel, in Deutschland wird heute dieses Tages gedacht und an das Morden der Nationalsozialisten erinnert. Die Zahl derer, die von den Gräueltaten erzählen können, wird immer kleiner, viele Zeitzeuginnen sind schon gestorben. Wie wird die Zukunft des Gedenkens ohne sie aussehen? Wer wird in die Schulen gehen? Wer wird mit Überzeugung, Leidenschaft und Wissen die Erinnerung wachhalten, gegen Antisemitismus und Rassismus kämpfen? Diese Fragen werden immer drängender.

Stuhlkreis in einer Schule in Berlin Kreuzberg. Zwei Schülerinnen können nicht mehr aufhören zu kichern. Der Kopf hochrot, die Schultern zucken. Ein Lachanfall passiert immer dann, wenn es gerade am wenigsten passt.

Nataniel Satanowski könnte jetzt empört sein oder gekränkt. Schließlich hat er der Klasse gerade erzählt, wie seine jüdischen Großeltern vor den Nazis nach Sibirien fliehen mussten. Doch der 27-Jährige schaut gelassen, lächelt sogar ein wenig. "Ihr könnt auch über mich lachen", sagt er. "Kein Problem." Eines der kichernden Mädchen presst die Lippen zusammen und schüttelt energisch den Kopf. "Nein, nein", bringt sie hervor, "Entschuldigung, es … ist nicht über Sie, äh, dich."

Nataniel besucht an diesem Mittwochnachmittag 15 Schülerinnen und Schüler des Robert-Koch-Gymnasiums in Berlin-Kreuzberg. Deren Lehrerin hat ihn in den Geschichtskurs der neunten Jahrgangsstufe eingeladen. Sie wollte, dass die Jugendlichen einen Juden treffen, der kaum älter ist als sie selbst und der ihre Fragen beantworten kann. Denn bisher haben die Jugendlichen von Juden vor allem als Opfer des Holocausts gehört. Erst vor Kurzem hat die Klasse eine KZ-Gedenkstätte besucht.