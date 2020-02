Der 23-jährige Carl Cevin-Key Coste will für die FDP in die Hamburger Bürgerschaft. Die Ereignisse in Thüringen und Hanau haben seinen Wahlkampf auf den Kopf gestellt.

Auch so wäre es nicht einfach geworden für Carl. Auch so, das heißt ohne Thüringen und ohne Hanau. Carl Cevin-Key Coste, 23 Jahre alt, ist der Hamburger Vorsitzende der Jungen Liberalen. Wenn die Hamburger am Sonntag eine neue Bürgerschaft wählen, finden sie ihn auf dem Wahlzettel bei der FDP auf Listenplatz 5. Eigentlich war Carl guter Hoffnung, dass er es dieses Mal ins Parlament schafft, nachdem er bei der letzten Bürgerschaftswahl auf Listenplatz 34 stand und keine Chance hatte. Doch nun hat sich in Deutschland etwas verändert. Carls Einzug in die Bürgerschaft ist ungewiss. Denn die Zukunft seiner Partei ist es auch.

In Thüringen hat sich ein FDP-Politiker mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen – und die Wahl angenommen. In Hanau hat ein Rassist zehn Menschen erschossen. Das Gedankengut des mutmaßlichen Täters ähnelt in Teilen der Ideologie jener Politiker, die Thomas Kemmerich in Erfurt mitgewählt haben. Und die die Geschehnisse in Hanau jetzt relativieren.

Hanau und Erfurt sind eigentlich weit weg von Hamburg. Aber heute sind diese Städte für Carl sehr nah. Viele Hamburger werden ihre Kreuze auf dem Wahlzettel nutzen, um ein Statement abzugeben. Gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus. Warum sollten sie dafür ausgerechnet einen wie Carl von der FDP wählen?

Am Tag nach dem Attentat in Hanau ist Carl darauf vorbereitet, dass diese Frage kommt. Eigentlich wollte er jetzt auf die große Fridays-for-Future-Demo gehen und dort mit den Aktivistinnen ins Gespräch kommen. Wegen Hanau hat er umgeplant. Er ist auf dem Weg in die Stadtteile Hamburgs, in denen die AfD stark ist – Harburg, Hausbruch und Billstedt am Rande der Stadt. Dort will er an Türen klingeln und den Leuten sagen: Wählt meinetwegen nicht die FDP, wählt die SPD, die Grünen, die CDU, aber wählt in Gottes Namen nicht die AfD. Er wird sagen: "Hamburg war das erste Bundesland, in dem die AfD ins Parlament gewählt wurde. Jetzt kann es das erste werden, wo sie wieder rausfliegt."

Carl an der Bucerius Law School, wo er Jura studiert © Jewgeni Roppel für ZEIT ONLINE

Für Carl scheint der Kampf gegen rechts jetzt wichtiger zu sein als der Einzug in die Bürgerschaft. Der Anschlag in Hanau geht ihm nah. Er, der sonst so schnell redet und im Galopp von einem politischen Thema zum nächsten springt, sucht nun nach den richtigen Worten. Er hat selbst einen Migrationshintergrund, seine Mutter kommt aus der Türkei, er hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Gleich am Donnerstag hat er mit Verwandten gesprochen, die jetzt große Angst haben. Auch er war oft mit Freunden in Shisha-Bars. Er sagt: "Wenn da einer reinkommt und einfach drauflosschießt …" Er beendet den Satz nicht.

"Wir bekennen uns klar zu einem liberalen Antifaschismus." Carl Cevin-Key Coste

Die Leute an den Haustüren werden fragen: Wie kannst du mir garantieren, dass du und deine Partei keine gemeinsame Sache mit den Rechten machen? Carl kann darauf zwei Antworten geben. Eine politische und eine persönliche. Die politische lautet in etwa: "Wir als Julis Hamburg bekennen uns ganz klar zu einem liberalen Antifaschismus." Er wird sagen, dass der Kampf gegen rechts nicht nur von den ganz Linken geführt werden solle. Sondern auch aus der Mitte der Gesellschaft, von der FDP, von Leuten wie ihm.



Die persönliche Antwort ist für Carl nicht so einfach wie die politische. Er spricht dann von seinem Hund Smokey. Als er im Jahr 2015 zum ersten Mal für die Bürgerschaft kandidierte, er war gerade 19 Jahre alt, schmissen Unbekannte Papiere mit Hakenkreuzen in den Briefkasten seines Elternhauses in Hamburg-Harburg. In die Papiere hatten sie Giftköder eingewickelt. Einer fiel herunter, sein Hund Smokey fraß das Gift und starb. Bis heute wurde der Fall nicht aufgeklärt, doch Carl ist sich sicher: Das waren Nazis.